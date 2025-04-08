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陽明海運對員工墜樓痛心 對職場霸凌零容忍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）針對8日發生同仁墜樓事件發表聲明，對員工離世深感遺憾與痛心，因傳言涉及職場霸凌，聲明對職場霸凌採零容忍。聲明3點如：

1. 陽明海運總公司大樓今日不幸發生同仁墜樓事故，雖經緊急通報消防單位救護，同仁仍不幸身故，陽明海運對同仁之意外離世深感遺憾與痛心。

2. 本次事件發生後，陽明海運除配合警方調查，協助家屬善後處置外，並即時宣達同仁善用本公司心理支持資源方案，任何職場壓力或情緒上之不安，可利用員工協助方案（EAPs），由專業人員提供協談與陪伴，以降低可能之焦慮或負面情緒帶來之影響。

3. 因事故發生後亦有傳言涉及職場霸凌，謹聲明陽明海運對於職場霸凌採零容忍政策，本公司針對本次事件是否涉及職場不法侵害已依程序啟動調查機制，並將邀請具經驗之外部專家參與調查。

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基隆市陽明海運總部大樓今午傳出墜樓意外，洪男從17樓墜落地面當場死亡，全案由警方調查中。本報資料照片
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職場 陽明海運 霸凌

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