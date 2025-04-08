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無視禁止標誌逕自右轉 新北女開車撞飛騎士畫面曝
新北市40歲婁女昨天下午開車行經新莊區思源路快車道時，竟直接在復興路口右轉，與後方21歲陳姓騎士發生碰撞，陳男人車倒地全身多處擦挫傷，所幸送醫治療後已無大礙。警方調查後依道路交通管理處罰條例第48條地2款對婁女開罰最高1800元。
據了解，肇事的40歲婁姓女子，昨天下午5時許開車沿新莊區思源路內側快車道往五股方向行駛，行經禁止右轉的復興路口時竟逕自右轉，21歲陳男則騎機車沿思源路慢車道往五股方向直行，2車就在路口發生碰撞，巨大的撞擊力導致陳男人車噴飛倒地。
救護人員獲報趕抵，發現陳男全身多處擦挫傷，立即由救護車送往衛福部台北醫院治療。警方對雙方進行酒測發現酒測值均為0。因婁女在禁止右轉路口違規右轉，警方依道路交通管理處罰條例第48條第2款對她開罰，依法可處600元以上1800元以下罰款。
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