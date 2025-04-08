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檢舉車手可獲5萬元獎金 桃園警民合作破馬國觀光簽車手
26歲的馬來西亞籍男子以觀光旅遊名義來台，從事詐欺車手工作，4月3日時在桃園市超商提款機前不斷更換卡片提領現金，遭超商內超商店員第一時間通報，警方獲報前往逮人，人卻已離開，後續警方根據超商店員提供照片查找，場人贓俱獲，並查扣金融卡及贓款。
警政署也於今年4月1日起啟動檢舉車手專案「百斬計畫」，號召全民參與，每成功檢舉並協助逮捕1名車手，就可以獲得5萬元獎勵金。
桃園市中壢警分局中壢派出所平時就積極與轄內超商建立打詐群組緊密聯繫，在「百斬計畫」啟動後，於4月3日3時許，即接獲轄內超商店員第一時間通報，發現有可疑男子在提款機前不斷更換卡片提領現金，警方立即派員趕赴現場。
雖然抵達時該男子已離開超商，但警方依據經驗法則研判車手可能會在周邊繼續提領，遂根據超商店員提供的照片沿途查找，果然在附近環北路上的銀行ATM發現該男子持續提領贓款，當場人贓俱獲，並查扣金融卡及贓款。
中壢警分局追查發現，該名馬來西亞籍男子是以觀光旅遊名義來台，實際上卻是從事詐欺車手的犯罪行為，將持續蒐證溯源追查，務求瓦解幕後集團。
中壢警分局長林鼎泰表示，百斬計畫的核心是結合民眾力量，徹底摧毀詐欺犯罪集團的運作鏈條，每成功檢舉並協助逮捕1名車手，即可獲得5萬元獎勵金。林鼎泰說，中壢警分局將持續深化與社會各界合作，強化跨區聯防機制，加強對詐欺犯罪的打擊力度，斬斷詐欺金流，保護民眾的財產安全。
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