影／北捷信義線東延段70公斤電纜線遭竊 自家工人犯案被抓

台北捷運淡水信義線東延段工程的泥作工人紀姓男子，夥同友人古姓男子及吳姓女友，竊取廣慈/奉天宮站工程電纜線，被員警埋伏逮捕，清查偷剪70公斤電纜線，依竊盜罪嫌移送。

警方調查，36歲紀姓男子與友人31歲古姓男子、37歲吳姓女友，本月2日晚間約10時至北捷廣慈/奉天宮站工地偷剪電纜線後離開，淡水信義線東延段電力工程承包商負責人發現遭竊，深夜向信義警分局福德街派出所報案。

工地位於福德所旁，警方現場勘查採證，發現留有部分遭剪取的電纜線，研判犯嫌將返回取贓，調閱監視器追查，並派員埋伏；隔天清晨6時許，紀等3人分乘兩輛汽車到場準備搬運電纜線，被埋伏員警逮捕，警方清查車上及工地共有偷剪的70公斤電纜線，並從兩輛車上搜出安非他命及吸食器。