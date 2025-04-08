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影／北捷信義線東延段70公斤電纜線遭竊 自家工人犯案被抓

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北捷運淡水信義線東延段工程的泥作工人紀姓男子，夥同友人古姓男子及吳姓女友，竊取廣慈/奉天宮站工程電纜線，被員警埋伏逮捕，清查偷剪70公斤電纜線，依竊盜罪嫌移送。

警方調查，36歲紀姓男子與友人31歲古姓男子、37歲吳姓女友，本月2日晚間約10時至北捷廣慈/奉天宮站工地偷剪電纜線後離開，淡水信義線東延段電力工程承包商負責人發現遭竊，深夜向信義警分局福德街派出所報案。

工地位於福德所旁，警方現場勘查採證，發現留有部分遭剪取的電纜線，研判犯嫌將返回取贓，調閱監視器追查，並派員埋伏；隔天清晨6時許，紀等3人分乘兩輛汽車到場準備搬運電纜線，被埋伏員警逮捕，警方清查車上及工地共有偷剪的70公斤電纜線，並從兩輛車上搜出安非他命及吸食器。

紀稱，上月兩度與其他友人偷剪電纜線，不記得竊取數量及變賣價格，這次偷剪的70公斤電纜線約可賣2萬元。警詢後將3人分依竊盜、毒品罪移送，追查共犯。

台北捷運淡水信義線東延段工程的泥作工人紀姓男子，夥同友人古姓男子及吳姓女友，竊取廣慈/奉天宮站工程電纜線，被員警埋伏逮捕。記者李奕昕／翻
台北捷運淡水信義線東延段工程的泥作工人紀姓男子，夥同友人古姓男子及吳姓女友，竊取廣慈/奉天宮站工程電纜線，被員警埋伏逮捕。記者李奕昕／翻
台北捷運淡水信義線東延段工程的泥作工人紀姓男子，夥同友人古姓男子及吳姓女友，竊取廣慈/奉天宮站工程電纜線，被員警埋伏逮捕。記者李奕昕／翻
台北捷運淡水信義線東延段工程的泥作工人紀姓男子，夥同友人古姓男子及吳姓女友，竊取廣慈/奉天宮站工程電纜線，被員警埋伏逮捕。記者李奕昕／翻
台北捷運淡水信義線東延段工程的泥作工人紀姓男子，夥同友人古姓男子及吳姓女友，竊取廣慈/奉天宮站工程電纜線，被員警埋伏逮捕。記者李奕昕／翻
台北捷運淡水信義線東延段工程的泥作工人紀姓男子，夥同友人古姓男子及吳姓女友，竊取廣慈/奉天宮站工程電纜線，被員警埋伏逮捕。記者李奕昕／翻
台北捷運淡水信義線東延段工程的泥作工人紀姓男子，夥同友人古姓男子及吳姓女友，竊取廣慈/奉天宮站工程電纜線，被員警埋伏逮捕。記者李奕昕／翻攝
台北捷運淡水信義線東延段工程的泥作工人紀姓男子，夥同友人古姓男子及吳姓女友，竊取廣慈/奉天宮站工程電纜線，被員警埋伏逮捕。記者李奕昕／翻攝

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