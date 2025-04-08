影／蘇卡達象龜繁殖場30隻象龜遭竊 8嫌接力分工偷走警找回8隻
屏東警分局德協派出所5日下午4點接獲報案，長治鄉一處蘇卡達象龜繁殖場遭竊，30隻象龜不見了，飼主黃男焦急萬分報警求助，警方調閱監視器畫面，以車追人，7日下午逮到劉姓男子等8人，並在高樹鄉查獲8隻象龜，全案擴大偵辦。
警方接獲報案後，調閱養殖場周邊監視器畫面，以車追人，7日下午將20歲劉姓男子等8人，帶回派出所詢問，並在劉男家中找到失竊8隻蘇卡達象龜。
據了解，劉男坦承行竊，稱偷了要變賣，劉男夥同友人，在5日凌晨，劉男開白色汽車，其他友人騎機車，共6男2女，來到長治鄉蘇卡達象龜繁殖場，8人分工合作，跨過圍牆，以接力方式，偷8隻象龜，以人龍接力方式搬運象龜，搬到白色汽車，隨即開回高樹家中。
據了解，找到蘇卡達象龜為7隻母的1隻公的，母的象龜還有懷孕，懷孕的象龜若疊疊放置，蛋會破掉，象龜會有生命危險。找回的八隻象龜約2、30公斤重，一隻市價約10萬元，價格不菲。
警方表示，其餘失竊的22隻象龜，警方仍在持續追查，全案依竊盜罪移送屏東地檢署偵辦，持續調查其他象龜下落。
警方提醒，民眾若從事高價值寵物或特殊動物飼養，應加強場域安全防護設備，包括監視器、圍籬與門禁設施等，並定期巡檢，降低宵小覬覦風險。民眾如發現可疑人車或異常情形，請立即撥打110報案，共同守護社區安全。
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