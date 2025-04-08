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影／宜蘭載蛋貨車撞前車再撞樹 30幾箱雞蛋噴飛「完蛋了」
宜蘭縣三星路三段7日下午發生載蛋貨車疑因前車停等紅燈，貨車司機來不及煞車，衝撞前車，再撞一旁路樹，貨車車頭全毀，載運的的30幾箱雞蛋噴飛，蛋殼碎裂、蛋液流滿地。附近剛好有民眾等公車，拍照網路留言，這下「完蛋了」、「蛋蛋的哀傷」。
警方表示，43歲吳姓男子開著載滿雞蛋的自用小貨車，昨天下午3時左右行經三星路往市區方向直行，到達一處號誌路口時，疑因煞車不及，先擦撞前方停等紅燈、76歲陳姓男子駕駛自小客車，再自撞路樹，兩車均無乘客，貨車車頭全毀。
司機看著雞蛋幾乎全數破損，流出蛋液，滿臉愁容不知如何是好。車禍現場滿目瘡痍及破蛋照片被貼在臉書，網友留言「完蛋了」，這下子司機「賠慘」。
警方表示，這起車禍造成貨車駕駛吳男受傷就醫，雙方酒測值零，肇事原因尚待釐清，呼籲駕駛人行車請保持安全距離，注意前方動態，切勿超速，號誌路口減速慢行，維護自身及其他用路人的安全。
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