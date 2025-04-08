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前方轎車停等紅燈...車牌異常反光刺眼 警一查：偽造的

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市黃姓男子從事業務工作，每天都要開車拜訪業務，但日前他違規遭吊扣牌照半年；竟上網訂製購買與原車牌完全相同的偽造車牌，還塗上反光劑避免被監視器辨識；昨天巡邏警員眼見他車牌異常反光刺眼，一查發現竟是假造，將他依偽造文書罪移送法辦。   

25歲黃姓男子日前因開車超速40公里，遭警方舉發危險駕車，車牌被監理機關吊扣半年；吊扣期間，他繳出車牌後，竟心生歪念，上網訂製購買一面與原車號完全相同的偽造車牌，還在車牌上塗反光劑，讓路口監視器與測速照相設備因反光而無法清楚拍下車號。

黃將車牌掛回車輛上路行駛，昨天下午4時許，台南市警第五分局和緯派出所副所長黃相輔與警員莊致中，巡邏行經海安路段時，發現前方一輛自小客車車牌反光程度異常，不斷閃爍刺眼反光；警員直覺可疑，以警用小電腦查詢車牌，發現該車牌正處吊扣期間。

警員眼見明明已被扣牌、不得上路的車牌，竟仍行駛於馬路上，上前攔查；經比對駕駛身分、車籍資料與車輛特徵，確認車牌是偽造。黃姓男子表示自己擔任業務，每天都要開車拜訪客戶，不能沒有車牌，所以才上網購買車牌，警方將他依偽造文書罪移送法辦。 

分局交通組表示，汽車駕駛使用偽造車牌上路，可依道路交通管理處罰條例「使用偽造車牌」、「牌照吊扣期間行駛」，分處3600元至10800元以下罰鍰，並當場扣繳牌照、移置保管車輛及吊銷原有號牌；警方也將再追查，偽造車牌的網路業者。

警方將查扣的偽造車牌送回監理機關再次驗證，涉案車輛移置保管，對黃姓男子開出罰單；分局長洪宏榮提醒，車牌是車輛合法上路的重要憑證，車主須依法向監理機關申請及保管，擅自製作或使用偽造車牌，除違反交通法規外，亦觸犯刑法，將面臨刑事與行政雙重處罰。

黃姓男子從事業務工作，每天都要開車拜訪業務，但日前他違規遭吊扣牌照半年；竟上網訂製購買與原車牌完全相同的偽造車牌，還塗上反光劑避免被監視器辨識。記者袁志豪／翻攝
黃姓男子從事業務工作，每天都要開車拜訪業務，但日前他違規遭吊扣牌照半年；竟上網訂製購買與原車牌完全相同的偽造車牌，還塗上反光劑避免被監視器辨識。記者袁志豪／翻攝
黃姓男子從事業務工作，每天都要開車拜訪業務，但日前他違規遭吊扣牌照半年；竟上網訂製購買與原車牌完全相同的偽造車牌，還塗上反光劑避免被監視器辨識。記者袁志豪／翻攝
黃姓男子從事業務工作，每天都要開車拜訪業務，但日前他違規遭吊扣牌照半年；竟上網訂製購買與原車牌完全相同的偽造車牌，還塗上反光劑避免被監視器辨識。記者袁志豪／翻攝

偽造文書 台南 監視器

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