印度籍大學生合歡山騎車自摔 警消跨縣市合力救援

6名在台中就學的外籍大學生4日相約騎車出遊，行經台14甲線武嶺往大禹嶺時，印度籍范姓學生不慎自摔，頭部擦傷，因下雨且山區低溫，花蓮警方趕緊通報南投縣消防就近協助送醫。

花蓮縣警察局新城分局合歡派出所副所長賴彼得今天指出，摔車大學生4日與朋友從台中出發前往梨山，行經台14甲線41.2公里處（武嶺往大禹嶺），范姓騎士不慎自摔倒地，造成頭部、臉部及手部擦傷流血。

同行學生向警方表示，因天色昏暗且下雨，沒看到路面顛簸、有高低落差，導致摔車倒地。

賴彼得說，考量山區溫度僅攝氏5度且下雨，距離最近的南投縣埔里消防分隊抵達需近1小時路程，員警先將一行人引導至武嶺停車場等待救援。

賴彼得說，埔里消防分隊到場後，將受傷學生進行初步包紮後，送至台中榮民總醫院埔里分院治療，所幸受傷學生無大礙。

警方也通報公路局工務單位到場維護路面，並設置警示標誌，避免再有用路人發生車禍事故。