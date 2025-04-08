屏東蘇卡達象龜養殖場遭竊30隻 警逮8嫌找回8隻
屏東長治鄉一處蘇卡達象龜養殖場，飼主5日焦急報案，稱有30隻象龜遭竊，警方循線逮到8名嫌疑人送辦，但僅找回8隻象龜，其餘失竊象龜仍在追查中。
屏東縣警察局屏東分局德協派出所長張清雄今天接受媒體聯訪指出，5日下午4時許，接獲民眾報案稱長治鄉一處蘇卡達象龜養殖場裡的30隻象龜遭竊，失竊的象龜每隻都重約2.3公斤，通知鑑識人員到場進行採證，隨後展開地毯式訪查。
張清雄表示，研判竊嫌應有交通工具接應，在擴大調閱周邊監視器後鎖定涉案對象，昨天下午將20歲劉姓男子等8名嫌疑人帶返派出所偵訊釐清案情，全案依竊盜罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦。
張清雄說，目前已成功尋獲8隻遭竊象龜，其餘失竊象龜會持續追查，盼能儘速協助飼主全數尋回。
屏東警分局長林明波呼籲，民眾若從事高價值寵物或特殊動物飼養，應加強場域安全防護設備，包括監視器、圍籬與門禁設施等，並定期巡檢，降低覬覦風險。
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