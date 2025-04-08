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嘉義網紅「安哥碎碎唸」遭潑漆 警漏夜抓到人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨天晚上嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的公司看板遭不明男子潑漆，警方漏夜找到涉嫌潑漆的羅姓男子，供稱因不滿「網路言論」才潑漆犯案，全案依恐嚇及毀損罪嫌函送嘉義地方檢察署偵辦。

昨天晚上有名平頭戴眼鏡穿黑衣短褲男子出現在網紅「安哥碎碎唸」位於民生南路的公司前，拿著油漆桶朝著大看板潑油漆，然後從容不迫地離去。

警方表示，案件發生於昨天晚上7點40分，警方組成專案小組，調閱監視器畫面，鎖定羅姓犯嫌並帶回偵辦；經初步調查，羅嫌疑因不爽潘男「網路言論」才潑漆犯案，偵訊後依恐嚇、毀損等罪嫌函送法辦。

潑漆事件被上傳至社群媒體，在地方網路瘋傳，網友挖出「安哥碎碎唸」相關負面影片。

「安哥」潘俊安是2年多來在抖音以「安哥碎碎唸」，「以公益為出發，發揮聚善影響力」公益人設崛起的網紅，網路社群媒體傳「安哥」之前太太驟逝，妻子家人懷疑和家暴有關，還PO出多張醫院診斷書佐證，潘男於臉書、抖音等社群媒體一再澄清，甚至到廟宇發誓，但大批網友仍不留情面批評。

記者聯絡上潘俊安表示，羅男幕後應有人指使，也大略知道是誰，故意潑漆帶風向引人注目；有關太太驟逝一事，現在好像講什麼都沒有人會相信，檢警都已進行調查，相信會還他清白。

潘俊安在臉書「安哥碎碎唸」PO文「人在做天在看」，請社會大眾尊重檢方人員的調查跟法院判決！圖／翻攝臉書
潘俊安在臉書「安哥碎碎唸」PO文「人在做天在看」，請社會大眾尊重檢方人員的調查跟法院判決！圖／翻攝臉書
嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的看板遭人潑漆，警方找到油漆桶等作案工具。記者李祐／翻攝
嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的看板遭人潑漆，警方找到油漆桶等作案工具。記者李祐／翻攝
嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的看板遭男子潑漆。圖／翻攝臉書
嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的看板遭男子潑漆。圖／翻攝臉書
嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的看板遭不明男子潑漆，警方漏夜找到涉嫌潑漆的羅姓男子，帶回偵辦。記者李祐／翻攝
嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的看板遭不明男子潑漆，警方漏夜找到涉嫌潑漆的羅姓男子，帶回偵辦。記者李祐／翻攝
嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的看板遭人潑漆，警方找到油漆桶等作案工具。記者李祐／翻攝
嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的看板遭人潑漆，警方找到油漆桶等作案工具。記者李祐／翻攝

潑漆 碎唸 社群媒體

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