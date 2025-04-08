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台中5月大男嬰疑掉落床縫悶死...檢今解剖釐清死因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名5月大的男嬰在1日凌晨疑因掉落兩床間的縫隙，導致窒息送醫不治，檢警初驗後無法判斷死因，今天解剖複驗釐清，不排除將負責照料男嬰的25歲生母依過失致死罪嫌送辦。

經查，25歲女子育有兩名2歲、5月大的一對兄弟，女子與同居人各帶其中一名幼童，分睡兩張合併在一起的床墊，1日凌晨時，女子發現5月大男嬰掉落到兩床縫隙內，疑因遭床縫夾住，無法呼吸而窒息，救護車送醫後仍宣告不治。

檢警初驗時，因未發現男嬰有明顯外傷，排定今日解剖，檢察官在上午完成相驗，詳細死因須待解剖報告釐清，不排除將男嬰生母依過失致死、違反兒少法方向偵辦，目前尚無人列為被告。

第五警分局表示，此案初步未發現兒虐或外傷致命情形，尚待解剖報告。

台中市北屯區傳出有5歲男嬰掉落床縫窒息意外。圖／本報資料照
台中市北屯區傳出有5歲男嬰掉落床縫窒息意外。圖／本報資料照

台中市 床墊 過失致死

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