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影／南投俏女警深夜街頭攔車 全是為了粗心的他

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台北有男子搭客運南下到南投工作受訓，抵達南投時已深夜，匆忙下車卻將行李遺留在客運公車上，發現時車已駛離，致電客運客服也已下班，他只好求助警方，中興警分局胡姓女警熱心協助，更幸運在街頭攔獲該客運，順利讓民眾找回行李。

據了解，該名謝姓男子日前從台北市搭乘國光客運，南下至公路局南投監理站參加訓練，抵達南投時已深夜，他匆忙下車竟忘了將隨身行李袋一併帶下車，發現時公車早已駛離，他焦急致電國光客運，因逢深夜，客服人員皆已下班。

由於家當都在行李裡，謝男心急如焚，只好向警方求助，中興警分局永清派出所女警胡嘉慧得知其狀況後，偕同謝男驅車前往國光客運南投總站查看，但到場時大門深鎖，工作人員均已下班，同樣聯繫不上相關人員，討論後決定先返回中興。

而在胡姓女警與謝男返程途中，女警在南投市三和三路及中興路口加油站眼尖發現，有輛國光客運加完油正準備駛離，立即上前將其攔下，詢問司機後確定為謝男所搭的公車，順利找回被遺忘在車上的行李袋，謝男則十分感謝警方熱心協助。

這段女警協助民眾幸運尋回行李的暖心影片今曝光，中興警分局表示，該案件發生在上月10日深夜，而警察勤務最為貼近民眾生活，為民服務也是警務推動重點，尤其是民眾有困難時，警察會敬業與用心、盡其所能給予民眾關懷及協助。

謝姓男子搭客運到南投時已深夜，匆忙下車將行李遺留車上，他求助警方，胡姓女警熱心協助，更幸運在街頭攔獲該客運，助他找回行李。圖／警方提供
謝姓男子搭客運到南投時已深夜，匆忙下車將行李遺留車上，他求助警方，胡姓女警熱心協助，更幸運在街頭攔獲該客運，助他找回行李。圖／警方提供
謝姓男子搭客運到南投時已深夜，匆忙下車將行李遺留車上，他求助警方，胡姓女警熱心協助，更幸運在街頭攔獲該客運，助他找回行李。圖／警方提供
謝姓男子搭客運到南投時已深夜，匆忙下車將行李遺留車上，他求助警方，胡姓女警熱心協助，更幸運在街頭攔獲該客運，助他找回行李。圖／警方提供
謝姓男子搭客運到南投時已深夜，匆忙下車將行李遺留車上，他求助警方，胡姓女警熱心協助，更幸運在街頭攔獲該客運，助他找回行李。圖／警方提供
謝姓男子搭客運到南投時已深夜，匆忙下車將行李遺留車上，他求助警方，胡姓女警熱心協助，更幸運在街頭攔獲該客運，助他找回行李。圖／警方提供
中興警分局永清派出所女警胡嘉慧熱心協助民眾找回遺留在客運公車上的行李。圖／警方提供
中興警分局永清派出所女警胡嘉慧熱心協助民眾找回遺留在客運公車上的行李。圖／警方提供

南投 女警

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