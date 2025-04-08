影／南投俏女警深夜街頭攔車 全是為了粗心的他

台北有男子搭客運南下到南投工作受訓，抵達南投時已深夜，匆忙下車卻將行李遺留在客運公車上，發現時車已駛離，致電客運客服也已下班，他只好求助警方，中興警分局胡姓女警熱心協助，更幸運在街頭攔獲該客運，順利讓民眾找回行李。

據了解，該名謝姓男子日前從台北市搭乘國光客運，南下至公路局南投監理站參加訓練，抵達南投時已深夜，他匆忙下車竟忘了將隨身行李袋一併帶下車，發現時公車早已駛離，他焦急致電國光客運，因逢深夜，客服人員皆已下班。

由於家當都在行李裡，謝男心急如焚，只好向警方求助，中興警分局永清派出所女警胡嘉慧得知其狀況後，偕同謝男驅車前往國光客運南投總站查看，但到場時大門深鎖，工作人員均已下班，同樣聯繫不上相關人員，討論後決定先返回中興。

而在胡姓女警與謝男返程途中，女警在南投市三和三路及中興路口加油站眼尖發現，有輛國光客運加完油正準備駛離，立即上前將其攔下，詢問司機後確定為謝男所搭的公車，順利找回被遺忘在車上的行李袋，謝男則十分感謝警方熱心協助。