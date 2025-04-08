快訊

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭：大家應該要團結

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

聽新聞
0:00 / 0:00

「為孩子畫作投票」連結按下去 害不少民眾LINE帳號遭盜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

清明4天連假，金門地區傳出不少民眾的 LINE 帳號遭駭情事，民眾都是點擊朋友傳來的「孩子畫作比賽投票」連結而中招，初估已有近百人受害。金門縣警察局今日呼籲，民眾務必提高警覺，勿點選來路不明的投票網站或註冊頁面，最好先搜尋官方帳號或撥打官方聯絡電話進行查證，以防個資被盜、帳號遭盜用。

「我只是看到朋友傳來，請幫孩子的畫作投票，沒想到一點進去沒多久，LINE帳號就被盜。」黃先生無奈的說，詐騙集團很可惡，在取得他的帳號後，隨即密集向他的親友灑網說「現在要轉一筆錢出去，你先幫我轉下，明天在還你」，他說，好在朋友們都很機警，打電話來跟他告知詢問。

金門警方澄清，該詐騙手法冒用「2024新光三越兒童創意繪畫比賽」名義，設下假冒活動網站，聲稱舉辦「繪畫大公投」票選。實際上，新光三越已在官網發布聲明，澄清所有得獎作品皆由專業評審評選，並無任何網路投票環節。

金門縣警察局刑警大隊也表示，這類案件的網址網域都會在境外，民眾在輸入LINE認證碼後，帳號即遭綁定轉移，詐團在盗取帳號後更換原認證電話號碼及電子郵件，再也搶不回來自己的帳號，而詐團使用新的電話號碼會是國外門號或是一次性人頭門號（可以收簡訊碼就好），電子郵件可以任意以境外IP 申請，盜用後的LINE登入IP有可能是外國VPN，也可能是境外IP或一次性國際漫遊卡，這些都是利用網路本身的特性-匿名性、隱匿性、無國界性，所以查到的可能性微乎其微。

警方提醒，若無法判斷活動是否為真，應先至官方網站查詢或致電主辦單位客服確認，切勿任意點擊連結、註冊會員、或依照網站指示輸入任何認證資料，避免落入詐騙陷阱，更應牢記三大防詐關鍵「不點不明連結、不輸認證資料、不輕信借錢訊息」，以防詐騙如病毒般循環傳播，造成更大損失。

清明4天連假，金門地區傳出不少民眾的 LINE 帳號遭駭情事，民眾都是點擊朋友傳來的「孩子畫作比賽投票」連結而中招，初估已有近百人受害。記者蔡家蓁／翻攝
清明4天連假，金門地區傳出不少民眾的 LINE 帳號遭駭情事，民眾都是點擊朋友傳來的「孩子畫作比賽投票」連結而中招，初估已有近百人受害。記者蔡家蓁／翻攝
金門地區傳出不少民眾的 LINE 帳號遭駭情事，民眾都是點擊朋友傳來的「孩子畫作比賽投票」連結而中招。記者蔡家蓁／翻攝
金門地區傳出不少民眾的 LINE 帳號遭駭情事，民眾都是點擊朋友傳來的「孩子畫作比賽投票」連結而中招。記者蔡家蓁／翻攝

投票 詐騙集團 金門

延伸閱讀

帝寶名媛李珍妮涉罵社區主委說謊精、批假公濟私 誹謗罪起訴

影／攜毒詐團車手騙錢遇埋伏...駕賓士車衝撞車陣 警破窗逮人

「戰地醫師」愛情詐騙 2單親媽上當淪詐團工具判決曝

詐騙搞直播？詐團車手、監控手全是「台南幫」密錄器全程監控

相關新聞

假面閨密丟包喝醉好友 2律師友人幫美國律師撿屍性侵...全起訴

美國律師Matt去年在台灣和同事務所的陳姓律師吃飯，陳找來和蔡姓律師，蔡女在找好閨密一起到高檔日料店聚餐，席間被害人混酒...

大貨車載運米酒沒綁牢掉滿地 台2線驚見散布碎玻璃

馬姓男子今天上午近11時駕駛大貨車行駛台2線，車上裝載的米酒因未綑綁妥當，在龍洞路段掉落地面。酒瓶落地後迸裂，宜蘭往基隆...

男子獨攀改走馬博橫斷下山失蹤 消防搭直升機上山搜尋

來自高雄年約50歲的陳姓男子獨自縱走南二段行程，上月29日入山後與另名獨攀吳姓男子一起行動，4月2日在秀姑巒山分開後，陳...

影／突切車道害鄰車翻覆 後方客運急煞險撞上驚險畫面曝

國道1號北向33.5公里處五股路段昨晚發生翻車事故。66歲莊男駕駛箱型車行經外側車道時，突然違規跨越雙白線變換車道，擦撞...

影／南投俏女警深夜街頭攔車 全是為了粗心的他

台北有男子搭客運南下到南投工作受訓，抵達南投時已深夜，匆忙下車卻將行李遺留在客運公車上，發現時車已駛離，致電客運客服也已...

「為孩子畫作投票」連結按下去 害不少民眾LINE帳號遭盜

清明4天連假，金門地區傳出不少民眾的 LINE 帳號遭駭情事，民眾都是點擊朋友傳來的「孩子畫作比賽投票」連結而中招，初估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。