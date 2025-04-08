「為孩子畫作投票」連結按下去 害不少民眾LINE帳號遭盜

清明4天連假，金門地區傳出不少民眾的 LINE 帳號遭駭情事，民眾都是點擊朋友傳來的「孩子畫作比賽投票」連結而中招，初估已有近百人受害。金門縣警察局今日呼籲，民眾務必提高警覺，勿點選來路不明的投票網站或註冊頁面，最好先搜尋官方帳號或撥打官方聯絡電話進行查證，以防個資被盜、帳號遭盜用。

「我只是看到朋友傳來，請幫孩子的畫作投票，沒想到一點進去沒多久，LINE帳號就被盜。」黃先生無奈的說，詐騙集團很可惡，在取得他的帳號後，隨即密集向他的親友灑網說「現在要轉一筆錢出去，你先幫我轉下，明天在還你」，他說，好在朋友們都很機警，打電話來跟他告知詢問。

金門警方澄清，該詐騙手法冒用「2024新光三越兒童創意繪畫比賽」名義，設下假冒活動網站，聲稱舉辦「繪畫大公投」票選。實際上，新光三越已在官網發布聲明，澄清所有得獎作品皆由專業評審評選，並無任何網路投票環節。

金門縣警察局刑警大隊也表示，這類案件的網址網域都會在境外，民眾在輸入LINE認證碼後，帳號即遭綁定轉移，詐團在盗取帳號後更換原認證電話號碼及電子郵件，再也搶不回來自己的帳號，而詐團使用新的電話號碼會是國外門號或是一次性人頭門號（可以收簡訊碼就好），電子郵件可以任意以境外IP 申請，盜用後的LINE登入IP有可能是外國VPN，也可能是境外IP或一次性國際漫遊卡，這些都是利用網路本身的特性-匿名性、隱匿性、無國界性，所以查到的可能性微乎其微。