老翁烈日拾荒跌落田中遭推車壓 竹市警即刻救援送醫

新竹市80歲許姓老翁為維持生計，平日靠拾荒生活，日前推著滿載資源回收物的手推車行經東區浸水街旁稻田邊，因艷陽高照體力不支，連人帶車摔落田中，身體無法動彈，甚至被自己推行的回收車壓住無法脫困，所幸經民眾報案，三名員警趕抵現場，合力救援才協助就醫，診斷後無礙。

警方表示，吳翁平時靠拾荒維持生活。當天正值豔陽高照，他推著滿載資源回收物的手推車行經稻田邊，疑似因長時間曝曬導致身體不適，雙腿乏力，連人帶車不慎摔落田中。所幸警方即時趕到，警員魏凰如、羅善齡、鄭旭哲三人見狀，立即合力將重壓在老翁身上的回收車搬移，同時擔心高溫之下老翁可能中暑脫水，迅速通報119救護車，協助其送往國軍新竹醫院急救。

經醫療人員初步診斷後，所幸吳翁並無生命危險，老翁對於警方的即時援助深表感激，頻頻向到場員警道謝，對他們的暖心行動給予高度肯定。

警方說，這次派出所員警展現高度警覺與應變能力，處置迅速且得當，成功避免一場可能造成遺憾的意外，成為民眾安全的堅強後盾，值得表揚與嘉勉。再次呼籲年長者身體機能較為脆弱，若民眾在街頭發現有長者需要幫助，請主動伸出援手，或撥打110報警，由警方協助處理，共同守護社會的溫暖與安全。