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影／新北男騎車載5桶瓦斯桶撞前車 瓦斯桶滾地四散嚇壞人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市顏男昨天傍晚騎機車載運5桶瓦斯行經板橋區長江路時，疑未注意前方車況不慎撞上前方1輛正等待行人通行的轎車，顏男人車倒地後瓦斯桶四散滾地，所幸無人受傷。但顏男載5桶瓦斯桶被依道交條例開罰，依法可處300元以上600元以下罰款

據了解，海山警方昨天傍晚5時許接獲報案，板橋區長江路一段與四維路口有交通事故，警員到場經查駕駛轎車的許男行經該處準備右轉四維路時，因行人穿越道有行人欲通過，許男停車等待時，後方瓦斯行員工顏男騎乘載運5桶瓦斯桶的機車行經，疑因未注意前方車況不慎撞上許男車輛左後車尾，顏男人車當場倒地，載運的瓦斯桶也落地四處滾動，所幸雙方駕駛均未受傷。

警方依規定拍照測繪並調閱路口監視器，發現顏男騎機車載運5桶瓦斯桶，依據道路交通安全規則第88條規定，機車附載物品，重型不得超過80公斤，且高度不得超過駕駛人肩部，立即依道路交通管理處罰條例第31條第5項開罰，依法可處300元以上600元以下罰款。

海山分局提醒，駕駛車輛載運物品或附載人員，應遵循相關規定，嚴禁超載(超長、超寬、超高或超重)，並應遵守道路標誌、標線與號誌規則，以保護自身騎乘安全及維護其他用路人權益。

騎機車載瓦斯桶的顏男追撞前方轎車。圖／擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
騎機車載瓦斯桶的顏男追撞前方轎車。圖／擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
許男車輛左後車尾遭撞擊。記者黃子騰／翻攝
許男車輛左後車尾遭撞擊。記者黃子騰／翻攝
顏男追撞前方轎車後倒地，瓦斯桶也滾地四散。圖／擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
顏男追撞前方轎車後倒地，瓦斯桶也滾地四散。圖／擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
顏男騎乘機車載運5桶瓦斯桶。記者黃子騰／翻攝
顏男騎乘機車載運5桶瓦斯桶。記者黃子騰／翻攝

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