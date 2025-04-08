大貨車載運米酒沒綁牢掉滿地 台2線驚見散布碎玻璃

馬姓男子今天上午近11時駕駛大貨車行駛台2線，車上裝載的米酒因未綑綁妥當，在龍洞路段掉落地面。酒瓶落地後迸裂，宜蘭往基隆方向車道散布碎玻璃。警方到場指揮雙向車道單線通行，請聯給公路局基隆工務處清理，以免造成其他事故。

27歲馬男今天駕駛營業大貨曳引車，載運箱裝米酒瓶，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛。上午10時38分行經台2線指標86.2公里處，因裝酒的黃色塑膠籃捆綁不實，從車上滑落路面，車道上遍布塑膠籃，以及米酒瓶破裂後的玻璃碎片。