大貨車載運米酒沒綁牢掉滿地 台2線驚見散布碎玻璃
馬姓男子今天上午近11時駕駛大貨車行駛台2線，車上裝載的米酒因未綑綁妥當，在龍洞路段掉落地面。酒瓶落地後迸裂，宜蘭往基隆方向車道散布碎玻璃。警方到場指揮雙向車道單線通行，請聯給公路局基隆工務處清理，以免造成其他事故。
27歲馬男今天駕駛營業大貨曳引車，載運箱裝米酒瓶，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛。上午10時38分行經台2線指標86.2公里處，因裝酒的黃色塑膠籃捆綁不實，從車上滑落路面，車道上遍布塑膠籃，以及米酒瓶破裂後的玻璃碎片。
新北市瑞芳警分局接獲報案，派員3名員警前往處理並管制交通，指揮車輛單線雙向通行，台2線交通並未中斷。警方已聯絡基隆工務段協助排除事故現場，恢復正常交通，並依道路交通管理處罰條例舉發馬男違規。
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