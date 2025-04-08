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男子獨攀改走馬博橫斷下山失蹤 消防搭直升機上山搜尋

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

來自高雄年約50歲的陳姓男子獨自縱走南二段行程，上月29日入山後與另名獨攀吳姓男子一起行動，4月2日在秀姑巒山分開後，陳男改走馬博橫斷，從花蓮玉里中平林道下山，卻從此與家人失去聯繫，救難人員今天搭乘直升機上山降落太平谷，從熱點喀西帕南山展開搜尋。

花蓮縣消防局第三大隊長蕭智元表示，昨天接獲南投消防局轉報，陳男於3月29日從台東向陽入山，行程預計有7天，規畫從南投東埔下山。一開始與獨攀的吳男一起爬山，曾經過拉庫音溪山屋，上月30日入住轆轆谷山屋、31日住在塔芬谷山屋，本月1日在大水窟山屋休息。

陳男在高雄獨居，這次選擇獨攀，上山定時跟弟弟保持聯繫，他曾跟弟弟說，2日中午與吳男在秀姑巒山分開行動後，由於自己的腳踏車放在中平林道9公里處，因此改變計畫走馬博橫斷，預計從中平林道下山；但陳男昨天沒有到公司上班，弟弟擔心出事，趕緊通報消防局救援。

蕭智元表示，陳男手機6日下午2時許還有訊號，救難人員接獲轉報後，前往中平林道查看，確實有一輛腳踏車，因此研判陳男還在山上。今天上午8時30分左右，5名救難人員已搭乘直升機上山搜找，預計降落太平谷，往熱點喀西帕南山搜尋，並走馬博橫斷往中平持續找人。

年約50歲的陳姓男子獨自縱走南二段行程，預計走馬博橫斷，從花蓮玉里中平林道下山卻失聯，救難人員今天搭乘直升機上山，從熱點喀西帕南山展開搜尋。圖／花蓮縣消防局提供
年約50歲的陳姓男子獨自縱走南二段行程，預計走馬博橫斷，從花蓮玉里中平林道下山卻失聯，救難人員今天搭乘直升機上山，從熱點喀西帕南山展開搜尋。圖／花蓮縣消防局提供

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