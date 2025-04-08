總價達210萬！男淡水河出海口狂搬8000公斤漂流木慘了
桃園市一名徐姓男子去年開著大貨車至新北市淡水區淡水河出海口，撿拾竊取由農業部林業及自然保育署新竹分署管領的紅檜、台灣肖楠、台灣扁柏及香杉漂流木，合計重達8184公斤，總價值高達逾210萬元。徐男矢口否認犯行，還稱自己「做得很辛苦」，桃園地檢署近日依違反森林法案件偵結起訴。
檢方調查，徐男明知紅檜、台灣肖楠、台灣扁柏及香杉是屬森林法第52條第4項公告的貴重木類，在國有林地上生立、枯損、倒伏的竹木及餘留的根株、殘材均屬國有森林主產物，依法不得擅自收受、搬運、盗伐，徐男竟意圖為自己不法所有，於去年開著大貨車至新北市淡水區淡水河出海口，撿拾由新竹分署管領的紅檜、台灣肖楠、台灣扁柏及香杉漂流木，放置在車上搬運竊取。
直到去年5月23日，警方在桃園市桃園區幸福路處所查獲徐男竊取的木類，當場扣得紅檜27塊、重量共計2516公斤、總價值新台幣23萬1千元，台灣肖楠15塊、重量共計4718公斤、總價值167萬4千元，台灣扁柏3塊、重量共計410公斤、總價值17萬6400元，及香杉2塊、重量共計540公斤、總價值2萬2848元。
案經新竹分署訴由內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊報告偵辦，徐男矢口否認犯行，辯稱是「展悅景觀」標到的標案，還說不確定標案名稱是不是「105年度淡水河系新北市轄段環境維護管理工作（第2至8區）」，由蔡姓負責人請他載漂流木，出錢後由他處理漂流木，還跟他說好的留下來、其他打成木屑，因此徐男認為他是買的，有匯錢給蔡姓負責人，還說自己「做得很辛苦」等。
但檢警查閱決標公告及資料，發現展悅景觀僅得標「105年度淡北市轄段環境維護管理工作（第6區）」標案，且該標案與漂流物無涉。又徐男就其所辯無從提出相關標案、簽約文件等證據資料，認為被告所說為卸責之詞，尚難採信，依違反森林法第52條第3項、第1項第6款之使用車輛搬運竊取森林主產物貴重木罪嫌偵結起訴。
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