影／突切車道害鄰車翻覆 後方客運急煞險撞上驚險畫面曝

國道1號北向33.5公里處五股路段昨晚發生翻車事故。66歲莊男駕駛箱型車行經外側車道時，突然違規跨越雙白線變換車道，擦撞36歲李男駕駛的休旅車，李男車輛失控翻覆，所幸後方客運及時煞車並未撞上，李男輕傷無大礙。確切肇責歸屬仍待釐清。

國道警方昨天晚間6時28分接獲通報，國道1號北向33.5公里五股路段有2輛車事故，其中1輛車翻覆，國道警立刻調派巡邏車前往處理。警方經查發現，肇事的66歲莊男駕駛箱型車行經國道1號北向33.5公里五股路段時，突然向左偏違規跨越雙白線變換車道，擦撞一旁車道36歲李男駕駛的休旅車，李男車輛失控側翻，一路滑向內側車道才停下。