快訊

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭：大家應該要團結

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

聽新聞
0:00 / 0:00

影／突切車道害鄰車翻覆 後方客運急煞險撞上驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

國道1號北向33.5公里處五股路段昨晚發生翻車事故。66歲莊男駕駛箱型車行經外側車道時，突然違規跨越雙白線變換車道，擦撞36歲李男駕駛的休旅車，李男車輛失控翻覆，所幸後方客運及時煞車並未撞上，李男輕傷無大礙。確切肇責歸屬仍待釐清。

國道警方昨天晚間6時28分接獲通報，國道1號北向33.5公里五股路段有2輛車事故，其中1輛車翻覆，國道警立刻調派巡邏車前往處理。警方經查發現，肇事的66歲莊男駕駛箱型車行經國道1號北向33.5公里五股路段時，突然向左偏違規跨越雙白線變換車道，擦撞一旁車道36歲李男駕駛的休旅車，李男車輛失控側翻，一路滑向內側車道才停下。

從後方車輛行車記錄器發現，李男車輛遭撞側翻時，後方1輛客運正好行經，所幸及時煞車並未撞上。李男頭暈、手臂擦挫傷，表示後續會再自行就醫。警方對各車駕駛人進行酒測，發現均未喝酒。警方初判莊男跨越雙白實線已違反道路交通管理處罰條例第33條1項4款：未依規定變換車道，依法可處3千元以上6千元以下罰款。確切肇事原因仍待進一步釐清。

李男駕駛的休旅車車身多處刮痕。記者黃子騰／翻攝
李男駕駛的休旅車車身多處刮痕。記者黃子騰／翻攝
肇事的莊男左前車頭凹陷。記者黃子騰／翻攝
肇事的莊男左前車頭凹陷。記者黃子騰／翻攝
莊男駕駛箱型車違規變換車道導致休旅車翻覆。記者黃子騰／翻攝
莊男駕駛箱型車違規變換車道導致休旅車翻覆。記者黃子騰／翻攝
莊男駕駛的箱型車(紅圈處)突然變換車道，撞上李男駕駛的休旅車。圖／擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台).mp4_000001901
莊男駕駛的箱型車(紅圈處)突然變換車道，撞上李男駕駛的休旅車。圖／擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台).mp4_000001901
李男駕駛的休旅車被撞後側翻。圖／擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台).mp4_000002202
李男駕駛的休旅車被撞後側翻。圖／擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台).mp4_000002202

國道 失控 車道

延伸閱讀

救護一秒到現場？台南機車騎士路口煞車不及 摔在出勤救護車前

驚悚！國道1號油罐車起火 車頭全毀幸未波及油罐

國10東向砂石車撞休旅車 兩車占內線車道單向通行

影／男掛「太魯閣車外」摔鐵軌驚險畫面曝 緊急停放車

相關新聞

假面閨密丟包喝醉好友 2律師友人幫美國律師撿屍性侵...全起訴

美國律師Matt去年在台灣和同事務所的陳姓律師吃飯，陳找來和蔡姓律師，蔡女在找好閨密一起到高檔日料店聚餐，席間被害人混酒...

大貨車載運米酒沒綁牢掉滿地 台2線驚見散布碎玻璃

馬姓男子今天上午近11時駕駛大貨車行駛台2線，車上裝載的米酒因未綑綁妥當，在龍洞路段掉落地面。酒瓶落地後迸裂，宜蘭往基隆...

男子獨攀改走馬博橫斷下山失蹤 消防搭直升機上山搜尋

來自高雄年約50歲的陳姓男子獨自縱走南二段行程，上月29日入山後與另名獨攀吳姓男子一起行動，4月2日在秀姑巒山分開後，陳...

影／突切車道害鄰車翻覆 後方客運急煞險撞上驚險畫面曝

國道1號北向33.5公里處五股路段昨晚發生翻車事故。66歲莊男駕駛箱型車行經外側車道時，突然違規跨越雙白線變換車道，擦撞...

影／南投俏女警深夜街頭攔車 全是為了粗心的他

台北有男子搭客運南下到南投工作受訓，抵達南投時已深夜，匆忙下車卻將行李遺留在客運公車上，發現時車已駛離，致電客運客服也已...

「為孩子畫作投票」連結按下去 害不少民眾LINE帳號遭盜

清明4天連假，金門地區傳出不少民眾的 LINE 帳號遭駭情事，民眾都是點擊朋友傳來的「孩子畫作比賽投票」連結而中招，初估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。