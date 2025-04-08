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影／突切車道害鄰車翻覆 後方客運急煞險撞上驚險畫面曝
國道1號北向33.5公里處五股路段昨晚發生翻車事故。66歲莊男駕駛箱型車行經外側車道時，突然違規跨越雙白線變換車道，擦撞36歲李男駕駛的休旅車，李男車輛失控翻覆，所幸後方客運及時煞車並未撞上，李男輕傷無大礙。確切肇責歸屬仍待釐清。
國道警方昨天晚間6時28分接獲通報，國道1號北向33.5公里五股路段有2輛車事故，其中1輛車翻覆，國道警立刻調派巡邏車前往處理。警方經查發現，肇事的66歲莊男駕駛箱型車行經國道1號北向33.5公里五股路段時，突然向左偏違規跨越雙白線變換車道，擦撞一旁車道36歲李男駕駛的休旅車，李男車輛失控側翻，一路滑向內側車道才停下。
從後方車輛行車記錄器發現，李男車輛遭撞側翻時，後方1輛客運正好行經，所幸及時煞車並未撞上。李男頭暈、手臂擦挫傷，表示後續會再自行就醫。警方對各車駕駛人進行酒測，發現均未喝酒。警方初判莊男跨越雙白實線已違反道路交通管理處罰條例第33條1項4款：未依規定變換車道，依法可處3千元以上6千元以下罰款。確切肇事原因仍待進一步釐清。
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