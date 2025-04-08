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高雄機車違規「變更頭燈」最多 改燈未登記恐罰9600元

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

機車的電系設備雖然屬可變更設備，但騎士若變更車體燈光後後未辦妥檢驗、異動登記就直接上路，恐遭開罰最高9600元；高雄市監理站統計今年第一季機車檢驗前3名不合格項目，皆是機車各式燈光不合格，比率高達近5成。

高雄市苓雅監理站統計今年度第1季機車檢驗的10大不合格項目，其中「改裝機車各式燈光(頭燈、煞車燈、方向燈)」名列前3名，占不合格項目比率49.4%；另外，第4名為「車體形式或車色不符」，占不合格項目比率14.1%；第5名為「排氣管異常名列」，占不合格項目比率10.6%。

苓雅監理站表示，這些驗車不合格項目，已是警察機關於路邊攔檢舉發的重點，尤其是違法改裝車燈或車身設備，也是民眾蒐證檢舉的對象；機車驗車主要針對行車安全做基本檢驗，其中車燈顏色為車輛上路後的共同溝通語言，若擅自改裝車燈，除將觸法外，亦將嚴重影響行車安全。機車在出廠前皆已通過安全審驗合格才可上路，呼籲民眾不可擅自改裝變更，若有故障損壞應盡早修復，以免影響行駛安全。

監理站表示，車輛如改裝LED頭燈時，務必使用經車輛型式安全審驗合格之燈具(泡)，並持車主證件、行照、有效期限達30日以上的強制險保卡、車輛修理業出具改裝證明及改裝發票等，盡速至公路監理機關辦理車輛變更檢驗登記。

針對修改機車車燈，高雄市政府交通局表示，車輛之燈光設備，正確頭燈顏色可為白色或淡黃色。若想變更原廠的相關設備，建議先向所屬公路監理機關洽詢相關資訊及法令規範，並辦妥檢驗、異動登記等，以免自己隨意更改而違規觸法（2400～9600元罰緩），也影響到其他用路人行車安全。

高雄市監理站統計今年第一季機車檢驗前3名不合格項目，皆是機車各式燈光不合格，比率高達近5成。圖／高雄市監理站提供
高雄市監理站統計今年第一季機車檢驗前3名不合格項目，皆是機車各式燈光不合格，比率高達近5成。圖／高雄市監理站提供
機車的電系設備雖然屬可變更設備，但騎士若變更車體燈光後後未辦妥檢驗、異動登記就直接上路，恐遭開罰最高9600元。報系資料照
機車的電系設備雖然屬可變更設備，但騎士若變更車體燈光後後未辦妥檢驗、異動登記就直接上路，恐遭開罰最高9600元。報系資料照

監理站 頭燈 高雄市

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