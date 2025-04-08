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手機自錄車輛未禮讓行人 這原因警方不舉發

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名韓姓女子在網路貼出影像，內容是她拿手機在高雄邊過馬路邊錄影，她向警方檢舉路過的車輛未禮讓行人，貼網稱「高雄車子都不禮讓行人好可怕」，不過，警方以並未舉發引起熱議。今天警方說明不舉發的原因，是「構成違規事實未明確」。

據了解，韓姓女子3月27日透過網路，貼影像給警方，檢舉汽車未禮讓行人，但提供的影片只約5秒鐘，內容是在高雄市三民區建國三路與中華三路口，走行人穿越道過馬路，車輛從旁通過。高雄市警三民一分局回覆，「影像未見行人，舉發依據難臻明確」，認為舉發有疑義，不宜舉發。

韓姓女子在獲悉警方回覆內容後，在網路貼文，自稱「住在高雄的希臘女生」，稱「高雄車子都不禮讓行人好可怕」，令她失望的是警方回覆「竟然是影片內沒有看到行人」，她稱「我就是行人拿著手機在錄影啊」，引起網議，有人稱「警察的回覆超級不合理，有夠怪異」、「高雄行人地獄不是叫假的」，但也有網友幫警方說話，認為「員警回文影片中沒人並沒問題」。

高雄市警三民一分局今天表示，影像中未標記違規時間，且無前段行人步入行人穿越道，致難佐證行人與汽車實際距離是否符合違規要件，為免舉發爭議，認為構成違規事實未明確，以不舉發為宜。

警方並補充蒐證違規事實，應具3項要件。包括：

1、檢舉動態違規車輛，應攝取清楚車牌號碼，對於違規事實，宜需檢附連續採證照片或影像，避免爭議。

2、使用數位式設備所拍攝的照片、影片，應檢具原始檔案，且須顯示違規日期、時間等資料。

3、行人及車輛宜共同入鏡，以清楚判斷、佐證行人與違規車輛實際距離不足3公；實務上，目測以不足3個枕木紋為舉發原則。

女子持手機錄影檢舉汽車不禮讓行人，警方提出不舉發原因。圖／擷取自Threads
女子持手機錄影檢舉汽車不禮讓行人，警方提出不舉發原因。圖／擷取自Threads

影片 網路 行人地獄

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