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救護一秒到現場？台南機車騎士路口煞車不及 摔在出勤救護車前

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南一名26歲周姓女騎士昨下午騎車行經永康區中華路及中華二路口時，疑未注意前方機車已停等在路口禮讓救護車，導致煞車不及碰撞前車，周女連人帶車直接倒臥在救護車前，事發影片被po上網路社群平台Threads，引發關注，當下救護人員則趕緊協助檢傷，並請求其他救護車支援。

永康警方初步調查，7日下午5點多接獲報案，中華路與中華二路口發生一起2機車車禍事故，派員抵達現場發現，周姓女騎士沿中華路南往北直行，在行經事故地點時，因前車停等等待救護車通過而煞車不及發生碰撞，周女與前車的女騎士身體都多處擦挫傷，送醫治療。

消防局則說明，該救護車原接獲中華二路摔跌傷緊急救護勤務，途中因發生機車追撞車禍，救護人員立即回報勤指並派遣大橋91，同時發現被撞的騎士倒地不起，便立即下車初步評估止血包紮，後來勤指中心指示繼續前往原本的救護案件，該車禍傷者則由大橋91後送永康奇美。

永康警方也呼籲，用路人行經路口應留意執行緊急任務車輛，聞救護車警號應立即避讓，以確保行車安全。

台南一名26歲周姓女騎士昨下午騎車行經永康區中華路及中華二路口時，疑未注意前方機車已停等在路口禮讓救護車，導致煞車不及碰撞前車，周女連人帶車直接倒臥在出勤的救護車前。圖／民眾提供
台南一名26歲周姓女騎士昨下午騎車行經永康區中華路及中華二路口時，疑未注意前方機車已停等在路口禮讓救護車，導致煞車不及碰撞前車，周女連人帶車直接倒臥在出勤的救護車前。圖／民眾提供

救護車 車禍

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