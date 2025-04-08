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男獨攀中央山脈南二段又改路線失聯 花蓮派員搜尋

中央社／ 花蓮縣8日電

高雄陳姓男子獨自攀登中央山脈南二段，途中遇吳姓山友一起走了5天後分開，陳男提及改變計畫，要走馬博橫斷從玉里中平林道下山，但6日就聯絡不上，救難人員今天上山搜尋。

花蓮縣消防局第三大隊長蕭智元表示，接到南投119轉報一起疑似登山失聯案件，一名來自高雄年約50歲陳姓男子，3月29日從台東向陽入山、南投東埔下山的7天登山行程，但已失聯2天。

蕭智元說，陳姓男子起初還與另一名獨攀的吳姓男子同行，一起住過拉庫音溪山屋、轆轆谷山屋、塔芬谷山屋、大水窟山屋，4月2日在秀姑巒山2人才分開。

陳姓男子脫離原登山計畫，說要改走馬博橫斷，從花蓮玉里中平林道出來，且放置一輛腳踏車在林道9K處，然後他要騎腳踏車到玉里火車站搭火車到池上，再回向陽開車。

蕭智元說，昨晚去中平林道9K處，確實看見一輛腳踏車，研判陳男應該還未下山。4月2日至昨晚已超過5天的下山時間，於是今天組成搜救隊，包括3名消防和2名林業署玉里工作站人員，上午搭乘空勤直升機下放在太平谷營地，要往疑似失聯熱點的喀西帕南山搜尋，之後循馬博橫斷往中平林道搜尋。

失聯 腳踏車

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