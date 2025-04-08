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宜蘭民宅驚傳火警 住戶以為外面「下雨」打開房門全是火
宜蘭五結鄉一處民宅頂樓加蓋的鐵皮屋，今晨傳出火警，住戶聽到奇怪聲音，一度「以為下雨」，打開房門一看竟然都是火，趕快跳到隔壁住家的頂樓驚惶逃生，屋裡4人獲救，懷疑可能是電線走火。
這間位於五結鄉大吉三路3樓的鐵皮屋是兩間臥室，兄妹各住1間，凌晨4時50分童先生起床刷牙，聞到味道呼叫，她的妹妹睡夢中驚醒，一度以為是外面在下雨，但當打開房門一看，濃煙大火，趕快叫醒全部人，有人趕緊從隔壁住戶的頂樓逃生。
消防人員獲報到場滅火，但熊熊火勢把鐵皮屋全燒毀，還波及隔壁鄰居，附近民眾嚇到全都跑出來，不敢再睡，所幸無人傷亡。住戶表示，3樓單純做為住宅使用，也沒有神明廳，懷疑是電線走火，真正起火原因正調查中。
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