影／胸口手部皆有刀傷！中和公寓凌晨火警 男困火場救出亡

新北市中和區1棟公寓頂樓加蓋今晨發生火警，42歲租客金男被救出時已無生命跡象，但救護人員赫見金男身上除了有灼傷外，胸部、手部皆有刀傷，送醫急救仍不治。警方發現金男昨天下午返家後就未外出，研判並無外力介入，確切死因仍待調查。

據了解，死者金男（42歲）之前與母親一起住在中和區華安街這處公寓頂樓，但近期金男母親過世，僅剩金男一人獨居在此。今天凌晨2時許附近鄰居發現金男住處竄出大量濃煙及火舌立即通報119。新北市消防局出動27車85人前往搶救，迅速疏散公寓其他住戶，並拉水線上樓灌救。20分鐘就將火勢撲滅，但發現金男倒臥在浴室內，全身有多處灼傷，且胸口、手部均有刀傷，現場已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。

警方及消防人員隨即封鎖現場調查，發現起火的是雜物，面積約6平方公尺，警方調閱監視器發現，金男昨天下午返家後就未再外出，火警發生前2小時也無其他人員進出，無外力介入跡象，初步研判金男身上的刀傷疑自傷，金男確切死因及火警原因仍待調查。