中和公寓火警租客受困浴室 救出赫見身上竟疑有刀傷

新北市中和區華安街1棟公寓今天凌晨發生死亡火警。消防人員獲報前往灌救，20分鐘內將火勢撲滅，但在起火的頂樓加蓋浴室內發現租客42歲金男已無生命跡象，身上還有疑似刀傷，送醫後仍宣告不治。金男確切死亡原因及火警原因仍待調查。

新北市消防局今天凌晨2時2分接獲報案，中和區華安街17巷1棟公寓發生火警，立即派遣27車85人前往搶救。消防人員到場後發現這棟4層樓公寓5樓頂樓加蓋處冒出大量濃煙及火舌，立刻布設水線進入灌救，20分鐘內將火勢撲滅。但消防人員清理火場時在頂樓加蓋浴室內發現42歲金男已無呼吸心跳，且身上有多處疑似刀傷，救護人員立即將他，但經送醫急救仍宣告不治。