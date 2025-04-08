聽新聞
0:00 / 0:00
中和公寓火警租客受困浴室 救出赫見身上竟疑有刀傷
新北市中和區華安街1棟公寓今天凌晨發生死亡火警。消防人員獲報前往灌救，20分鐘內將火勢撲滅，但在起火的頂樓加蓋浴室內發現租客42歲金男已無生命跡象，身上還有疑似刀傷，送醫後仍宣告不治。金男確切死亡原因及火警原因仍待調查。
新北市消防局今天凌晨2時2分接獲報案，中和區華安街17巷1棟公寓發生火警，立即派遣27車85人前往搶救。消防人員到場後發現這棟4層樓公寓5樓頂樓加蓋處冒出大量濃煙及火舌，立刻布設水線進入灌救，20分鐘內將火勢撲滅。但消防人員清理火場時在頂樓加蓋浴室內發現42歲金男已無呼吸心跳，且身上有多處疑似刀傷，救護人員立即將他，但經送醫急救仍宣告不治。
目前中和警方及消防局火調人員已展開調查，因金男獨居在這處租屋處，警方將聯繫死者金男家屬前來釐清金男近期狀況。至於金男身上疑似刀傷是否是外力介入，仍待檢警相驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言