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影／攜毒詐團車手騙錢遇埋伏...駕賓士車衝撞車陣 警破窗逮人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方昨天下午追緝詐騙集團車手，其中詐團監控手開賓士轎車逃竄，在遇車陣阻擋去路，仍不斷在2輛拖板車車縫間加速衝撞，幸未造成傷亡。員警衝上破車窗逮人，今天將全案移送法辦。

高雄市警林園分局3月底據報，1名黃姓女子（41歲）在網路交友，遭慫恿投資虛擬貨幣，遭騙走60萬元，黃女發覺上當報警，昨天又聯繫她，她與警方合作，假稱繳交錢，相約昨天下午2時50分，在林園區校前路碰面，詐團車手林姓男子（29歲）出面拿錢，埋伏員警立即衝上逮人，但一旁的賓士轎車上的監控手吳姓男子（30歲）見狀，開出逃竄。

林園警分局港埔派出所員警立即隨後攔查，吳男開車到林園區中門路與南星路口，一度停車，員警舉槍要求他下車，不料他再度加速衝撞逃離，但前方正好有拖板車等車輛停等紅燈，他開車竄入車陣，撞拖板車，卡在車陣中。

員警衝上，要拖板車先別開車，喝令吳男下車，可是吳男卻猛加油門試圖撞出車陣，員警圍上，其中還有1名警員跳上賓士車頂，持警棍擊破賓士車天窗，2員警擊破車窗開門，才將吳男拖下車逮捕，場面令路人驚愕。

警方在賓士車上查扣現金70萬元、毒品安非他命、K他命及行動電話4支等證物，全案依詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

詐團車手騙錢遇埋伏，駕賓士車衝撞車陣，警破窗逮人。記者林保光／翻攝
詐團車手騙錢遇埋伏，駕賓士車衝撞車陣，警破窗逮人。記者林保光／翻攝
詐團車手騙錢遇埋伏，駕賓士車衝撞車陣，警破窗逮人。記者林保光／翻攝
詐團車手騙錢遇埋伏，駕賓士車衝撞車陣，警破窗逮人。記者林保光／翻攝

毒品 監控 車手

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