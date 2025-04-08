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中和公寓頂樓加蓋凌晨驚傳惡火 男子倒臥浴室送醫不治

中和公寓頂樓加蓋凌晨驚傳惡火 男子倒臥浴室送醫不治

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區華安街1棟4層樓公寓5樓頂樓加蓋，今天凌晨2時許發生火警。消防人員獲報到場灌救，20分鐘內將火勢撲滅。但消防人員清理火場時發現1名40多歲男子倒臥浴室已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。起火原因仍待火調人員調查。

新北市消防局今天凌晨2時許接獲報案，中和區華安街17巷1棟民宅發生火警，立即派遣27車85人前往搶救。消防人員到場後發現這棟4層樓公寓5樓頂樓加蓋處起火，立刻布設水線進入灌救，20分鐘內將火勢撲滅。

消防人員清理火場時發現是雜物起火，燃燒面積6平方公尺，不料卻在浴室內發現1名40多歲男子已無呼吸心跳，立即將他送往亞東醫院，但經急救後仍宣告不治，確切起火原因仍待調查釐清。

消防人員到場灌救，但在5樓頂樓加蓋浴室內發現1男子無生命跡象，送醫後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場灌救，但在5樓頂樓加蓋浴室內發現1男子無生命跡象，送醫後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝
位於中和區華安街1棟公寓5樓頂樓加蓋處今天凌晨發生火警。記者黃子騰／翻攝
位於中和區華安街1棟公寓5樓頂樓加蓋處今天凌晨發生火警。記者黃子騰／翻攝

消防人員 頂樓

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