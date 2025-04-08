中和公寓頂樓加蓋凌晨驚傳惡火 男子倒臥浴室送醫不治
新北市中和區華安街1棟4層樓公寓5樓頂樓加蓋，今天凌晨2時許發生火警。消防人員獲報到場灌救，20分鐘內將火勢撲滅。但消防人員清理火場時發現1名40多歲男子倒臥浴室已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。起火原因仍待火調人員調查。
新北市消防局今天凌晨2時許接獲報案，中和區華安街17巷1棟民宅發生火警，立即派遣27車85人前往搶救。消防人員到場後發現這棟4層樓公寓5樓頂樓加蓋處起火，立刻布設水線進入灌救，20分鐘內將火勢撲滅。
消防人員清理火場時發現是雜物起火，燃燒面積6平方公尺，不料卻在浴室內發現1名40多歲男子已無呼吸心跳，立即將他送往亞東醫院，但經急救後仍宣告不治，確切起火原因仍待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言