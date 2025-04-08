報案就受理規定搞慘警察 基層問：沒詳細資料如何查案

旗山警分局警方起獲光電業者案場失竊的243公斤電線。記者石秀華／翻攝 光電業者許姓男子指控在高雄旗山區案場工地電纜接連遭竊，求助警方卻被吃案；據查，第一時間警員未受理，係因報案者吳男不清楚遭竊電纜規格、過程且未帶委託書，警方請他翌日帶齊資料，隨即受理；基層警認為，警政署要求民眾報案得受理的迷思搞慘警察，試問：沒資料如何查案？

高雄市區派出所的一線三星基層員警認為，警政署規定只要民眾來報案，通通都得受理案件，否則記大過處分，但這類「每案得受理」的迷思，讓警方叫苦連天；基層員警忍不住問，若第一時間報案者並非主要受害者，且說不出遭竊的確切時間、損失金額和案情過程，沒有詳細的資料，要如何繕打資料？如何追查？

據了解，光電工程的許姓業者獲悉旗山案場發現清明節連假電纜線遭竊，是委託公司業務員吳姓男子4月5日中午先至建國派出所報案，因員警詢問吳男資料，吳男均不太清楚，加上吳男並未帶許男授權委託報案的委託書，於是先第一時間請報案人於翌日彙整好資料，再帶公司負責人委託書前來報案。

吳男4月6日中午帶著許男的委託書及資料到派出所報案，警方隨即受理；由於當時監視器畫面只有人影，當時所長告知吳男，辦案講求證據，只看到車輛停下，但照不到對方行竊，只有影子是無法證明對方竊行，當下報案人也認同。

所長並以「劉邦友命案」為例，指劉案為何無法突破，就是因為證據力不足，並無消極。並前往案發地附近勘查，查證是否周圍監視器可調閱，未料，此番話卻被解讀警方暗示被害人破案機率低。

基層員警認為，建國所既已受理案件，何必要被害人知難而退，進而惹得一身腥，且受理後，員警還積極前往案發地附近查訪打算調閱監視器，警方正追查之際，業者昨晨即透過遠端監控發現竊賊再度上門先逮人，警方後續根據落網犯嫌說詞，再查獲銷贓者。