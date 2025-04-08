獨／光電工地電纜遭竊控高雄警吃案 業者是槍擊案槍手

疑光電利益衝突，台南北門金稜宮於2023年11月15日深夜驚傳槍擊案。本報資料照片 南部某光電工程許姓業者指控在高雄旗山區案場，清明連假接連遭竊，求助警方卻碰壁，後自行透過遠端監控自力救濟抓小賊；據了解，許男背景不單純，是台南光電業者，2023年11月中旬，台南一起工程釀衝突引發槍擊案，許男是槍手，案發後逃往菲律賓，經警方策動，5天後才返國投案。

對於是否曾是涉及台南光電工程槍擊案的槍手，許姓業者接到記者電話詢問時，愣了一秒鐘，隨即回稱「不方便回答」，並指旗山工地遭竊案，公司已對外統一說明；記者再追問，「槍擊案的案子還在上訴嗎？」許男指不方便再回答，因為還有一些程序上的問題。

2023年11月15日晚間，台南市北門區金稜宮前廣場發生一起槍擊案，當時社群網站有人將衝突影片PO網，影片中有兩派人馬在金陵宮前談判，結果爆發衝突，期間有人開了至少9槍，台南警方獲悉此事後著手調查。

台南警方調查發現，居住在將軍區的黃姓男子與居住在北門的吳姓男子均為從事光電工程的下游包商。吳男當時承包將軍區的一個光電案場，負責基樁和土方回填工作；當時黃男認為「強龍不壓地頭蛇」，吳男到將軍區包案，卻未事先「拜碼頭」，也未舉辦工程說明會，對外放話表達不滿。

此事傳開，惹怒吳男這一方，黃男和吳男兒子發生口角，雙方進而相約當晚在北門區金稜宮前談判，與吳男同行的許姓男子當場開槍示威後逃離，由於許男在菲律賓有生意，在警方尚未掌握其身分前即潛逃出境。

後台南警方陸續逮獲涉案25人，並拘提吳姓男子，吳男被檢察官聲請羈押；許男則經警方策動，5天後從菲律賓返台投案，並坦承開槍，供出案發當晚已將槍械丟在案發地的附近草叢，警方果真尋獲涉案手槍。