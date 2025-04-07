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拖板車路過高雄岡山省道陷入天坑 工務局說話了
高雄市岡山區岡山路620號前台水管線，今晚7時許突然破管，導致路面出現1個深度約1.2公尺的坑洞，1輛拖板車的輪胎因此陷入洞中，工務局表示，已派人在現場警戒，呼籲往來車輛小心通行。
工務局表示，挖管中心今晚7時許接獲通報，指稱省道台1線岡山區岡山路620號前板車身陷路面坑洞，工務局立即通知管線單位到場現勘，捷運局也協助進行交維佈設與動員義交指揮交通。
據了解，楊姓男子（52歲）駕駛營業大型拖板車附載怪手，沿岡山區台1省道靠近岡山路620號前，路面突然塌陷，以致右後側輪胎淪陷。
工務局說，經捷運局開挖後，確認下陷處為台水200mm自來水管路，破管原因經台水表示因來往車輛重壓導致破管。
捷運局表示，該區域捷運工程僅施作圍籬，尚未進場施工，該坑洞深約1.2公尺，工務局挖管中心已經派員在現場警戒，並將全力督促台水完成修復，儘早通車，以避免影響市民生活。
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