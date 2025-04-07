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嘉義又有網紅遭潑漆 警方調查中
之前嘉義網紅「鳳梨」公司門口遭人潑紅漆，隔天警方即捉到涉嫌潑漆的陳姓男子，他聲稱不滿網路言論犯案，警方依毀損罪嫌送辦；今天晚上嘉義另名網紅「安哥」位於嘉義市的公司遭男子潑漆，警方已介入調查中。
據悉今天晚上7點半左右，有名平頭戴眼鏡穿黑衣短褲男子出現在「安哥」位於市區民生南路的公司前，拿著油漆桶朝著大看板潑灰色油漆，然後從容不迫地離去。
影片被上傳至社群媒體，在地方網路瘋傳，警方獲悉後已進行調查。
「安哥」是近2、3年來以「安哥碎碎唸」崛起的網紅，有網友傳網紅「安哥」太太驟逝，妻子家人懷疑和家暴有關，「安哥」於臉書、抖音等社群媒體一再澄清，甚至不惜到廟宇發誓，強調檢警都調查中，相信會還他清白。
如今事件還沒釐清，今晚就傳出遭潑漆，是否有相關，警方持續調查中。
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