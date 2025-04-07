影／酒駕開曳引車自撞分隔島 司機跳車躲里港大橋下被逮

屏東縣里港警分局今傍晚6點多接獲報案，里港鄉里港大橋發生車禍，65歲陳男駕駛曳引車不明原因自撞分隔島，肇事後離開現場跑到橋下，警方在橋下發現陳男，陳男酒測值達每公升0.61毫克，警詢後依公共危險罪移送檢方偵辦。

警方調查，今天傍晚6點19分接獲報案，65歲陳男開曳引車，由里港鄉里港大橋北往南方向行駛，因不明原因突自撞分隔島，肇事後陳男沒有留在現場處置，經現場民眾指認，陳男跑到橋下，警方到場後，在里港大橋下方附近發現肇事陳男，對陳男酒測，發現陳男酒測值達每公升0.61毫克，酒測值超標，依公共危險罪偵辦。

警方呼籲，切勿酒後駕車，並注意車前狀況及路況，遵行道路速限與相關標誌、標線，以免發生意外。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康