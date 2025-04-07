影／南市議員反駁關說車禍案件、網紅再回應 律師：警員從有理變無理

百萬網紅Cheap昨天依據台南警員具名投訴發文，指稱南市第一警分局長接受市議員陳皇宇「關說」施壓車禍案件，陳今曝光車禍事故影片，要求網紅若認為有思考不周就澄清；Cheap晚間也再發文回應。有律師認為，本案警員本來有理，卻從有理轉為無理。

陳皇宇今表示，本案當事人女大生只是想要維護自身權益，希望將行車記錄器的內容列入筆錄，且整起車禍事故肇責，已申請車輛行車事故鑑定會判定，該由當事人負責的部分，絕不會逃避；但員警卻二度拒絕，堅決不做筆錄，家屬才向自己陳情。

陳皇宇指出，自己只是為民眾爭取原本的權益，才會向第一分局進行瞭解，但承辦員警卻用不適當言語回覆當事人，甚至向網紅投訴，網紅更帶動風向，導致許多網友不明就理怒罵當事人，造成當事人身心壓力，「網紅就可以這樣嗎？」

Cheap今天晚間在臉書貼出影片回應，「在機車車禍前三秒，車子都還在移動，現在為了合理化關說，硬把停等車輛說成違停」、「做筆錄時，員警不認為是違停，和交通隊的同僚討論後，不願意把前車列為當事人 ，但有在筆錄上記錄這件事」。

Cheap指出，機車騎士不滿，找議員來「關心」，所以又做了第二次筆錄，也把前車找來問話，但員警還是不願意把前車列為當事人，然後就以態度不佳記申誡，聽說現在要移送了。

Cheap認為，退一萬步來說，機車妹妹完全可以走第三方車禍鑑識，把前車列為當事人，警察不能攔、也不會攔，但她卻去找議員，你說這不是關說喔？

過去在新北、士林、台南地檢署擔任檢察官的律師黃睦涵指出，承辦警員原本有理，但在拒絕直屬長官交通分隊的指揮調度後，又向「靠北police」粉專、網紅Cheap投訴其片面認定的主觀意見，導致引起軒然大波，甚至指稱「議員施壓、分局長跪了」，則從有理轉為無理。

黃睦涵說明，承辦警員受理案件後，當然在其裁量權範圍內，可以調查研判那些車禍現場駕駛必須製作筆錄，列為關係人；絕對不是女大生要求警察製作筆錄，警察就必須配合。否則若當事人主張經過的路人都要製作筆錄，難道警察就要配合？

舉例來說，如果女大生因車禍受傷而對BMW駕駛提出過失傷害告訴，並聲請傳喚前方等待進入保養廠、打右轉燈臨停在機慢車道上的轎車駕駛為證人，此時檢察官就是否傳喚證人，同樣具有裁量權，只有在證據方法與待證事實有關連性，且有調查必要性，才會決定通知轎車駕駛。

黃睦涵表示，不過在公務人員保障法第17條第1項明訂「公務人員對於長官監督範圍內所發之命令有服從義務，如認為該命令違法 ，應負報告之義務」，在只有女大生、女大生父母要求將前車駕駛製作筆錄時，警員可以依其裁量權拒絕，但當直屬長官都下達指令，警員便應該依法行政。

依據今天議員陳皇宇出示的車禍事發當下影片，黃睦涵認為，交通分隊長指示本案要請停在機慢車道上的轎車駕駛製作筆錄，並非顯無理由，而應具有因果關係，也就是說，這是合理而並未違法的命令；但警員仍不願意配合，才衍生導致當事人與家屬請求議員協助。

黃睦涵指出，車輛行車事故鑑定委員會本身不會傳喚當事人、沒有製作筆錄的權限，全是依照警方呈報的資料，通知當事人陳述意見，再判斷肇事責任的歸屬；因此對女大生來說，送到車鑑會的資料中有無臨停轎車駕駛的筆錄，至關重要。依據影片來看，其要求也屬合理。

因此，本案在一開始，承辦警員原本有裁量權，調查研判並決定車禍現場那些駕駛必須製作筆錄，也可以拒絕女大生及其父母要求，均屬合理。

黃睦涵表示，但當警員的直屬長官認為應該再對臨停轎車駕駛製作筆錄，且依據影片，臨停轎車與本案顯然有因果關係，他仍然拒絕，甚至依其片面認定的主觀意見向「靠北police」粉專、網紅Cheap投訴指稱「議員施壓、分局長跪了」，引起軒然大波，此時即從有理轉為無理。