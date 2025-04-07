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旗山工地連假電纜屢失竊 業者自力抓6賊警將查失職

中央社／ 高雄7日電

高雄旗山光電業者清明連假屢遭小偷盜竊電纜近243公斤，報警卻因負責人未到場未予受理，業者自力救濟抓到6竊賊；旗山警依加重竊盜罪嫌送辦，並由督察組介入調查失職部分。

警方調查，旗山光電業者因承接馬頭山光電案，近期搬運許多電纜放到工地，但疑似因此遭當地小偷盯上，4日起屢次到工地偷竊電纜；業者發現後於5日報案，但卻遭警方以負責人未到，報案人難以解釋失竊多少數量電纜為由未予受理，也沒有再派員隨業者到工地勘查。

業者發現工地昨天又遭竊，氣得自力救濟，並與員工合力於今天上午成功逮到6名竊賊，警方獲報後將6名竊嫌帶回派出所詢問，正式受理此案；全案已組成專案小組，目前逮捕6名竊嫌，起出失竊電纜近243公斤，全案依加重竊盜罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

警方初步了解，這6名竊嫌年齡約20多歲，為旗山當地人，但卻不務正業身背竊盜前科。

高雄市警察局旗山分局指出，針對員警第一時間未先行受理報案，以及應對言詞不當部分，將由督察系統介入調查，若有違失將依規定議處；另外，資源回收業者收贓部分，也依刑法贓物罪嫌併案移送偵辦，絕不寬貸。

小偷 竊盜

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