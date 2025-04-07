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開車途中棄狗被罰1萬5千 飼主用其他黑狗替代檢查被移送偵辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中有飼主日前開車途中棄狗，被台中市動保處罰1萬5千，動保人員第一次訪視時，飼主提供一隻年紀較大黑狗供檢查，動保處後來查出當天被丟出車外的黑狗和訪視不同隻，飼主承認，動保處再度訪談後，將飼主依使公務員登載不實罪，函送台中地檢署調查。

台中市動保處本月1日到飼主住家訪視後，再比對民眾提供之監視器影像，發現相關事證仍有待釐清，2日再約談行為人攜帶影片中犬隻到動保處製作談話紀錄，經確認行為人帶來之犬隻確為影片中犬隻，且已完成寵物登記、絕育及狂犬病疫苗注射，現場體態及活動力良好，後續將依違反動物保護法第20條第1項裁處最高罰鍰1萬5千元。

動保處表示，第一次到住家訪視時，受訪人提供調查之犬隻非影片中犬隻，疑涉使公務員登載不實情事，動保處將另案函送地檢署辦理。

台中市東區一輛轎車日前行駛途中，車上被丟出一隻黑狗，狗還來不及反應，駕駛已開車離開，黑狗在車後奔跑想追回主人卻無望，影片在網路引起討論，一面倒怒罵飼主沒良心，台中市議員江肇國說看到影片後很心疼。

台中市動保處表示，當時接獲通報，有車主突然打開車門，將車上黑狗趕下車，隨後車輛揚長而去，留下黑狗在後方不斷追逐。動保處依照車牌調閱車輛車籍資料，會同警員前往該飼主家中查看。

動保處調閱行為車輛車籍資料，續經台中市警局第三分局提供車主資料，動保處再會同派出所警員前往其住家訪視，現場飼主提供見事證中犬隻精神及體態良好，無受傷情形。查該犬隻已完成寵物登記、絕育及狂犬病疫苗注射，惟飼主將犬隻放出至道路，使動物置身於車輛往來頻繁之環境中，動保處後續將依違反動物保護法第20條第1項裁處最高罰鍰1萬5千元。

台中有飼主日前開車途中棄狗，被台中市動保處罰1萬5千，第一次訪視時，飼主提供別隻黑狗供動保人員檢查，動保處後來查出，被丟的黑狗是這隻。圖／台中市動保處提供
台中有飼主日前開車途中棄狗，被台中市動保處罰1萬5千，第一次訪視時，飼主提供別隻黑狗供動保人員檢查，動保處後來查出，被丟的黑狗是這隻。圖／台中市動保處提供
台中有飼主日前開車途中棄狗，被台中市動保處罰1萬5千，第一次訪視時，飼主提供這隻黑狗供動保人員檢查。圖／台中市動保處提供
台中有飼主日前開車途中棄狗，被台中市動保處罰1萬5千，第一次訪視時，飼主提供這隻黑狗供動保人員檢查。圖／台中市動保處提供

台中市 影片 狂犬病疫苗

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