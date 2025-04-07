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聯結車駕駛卸完貨忘收車斗 勾斷路口號誌桿險砸人車
新北市49歲林男今天下午駕駛聯結車從八里區龍米路工地駛出時，因忘收後車斗不慎勾到電線，導致路口2支號誌燈桿當場被扯斷。所幸當時並無人車經過，未造成人員傷亡。警方調查後依道交條例對林男開罰，依法可處1千元以上6千元以下罰款。
據了解，蘆洲分局今天下午1時許接獲報案，八里區龍米路二段有有燈桿遭勾落。警方立即派員趕抵，經查駕駛聯結車的49歲林男從工地駛出欲左轉龍米路時，因忘記收後車斗以致將路口兩支號誌燈桿勾斷。
警方立即連繫交通局號誌小組到場處置，警員也在現場進行疏導管制維持一線道通行，所幸事發當時並無人車經過未造成傷亡。警方依道路交通管理處罰條例第30條1項：汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者對林男開罰，依法將處1千元以上6千元以下罰款，並責令改正或禁止通行。
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