聯結車駕駛卸完貨忘收車斗 勾斷路口號誌桿險砸人車

新北市49歲林男今天下午駕駛聯結車從八里區龍米路工地駛出時，因忘收後車斗不慎勾到電線，導致路口2支號誌燈桿當場被扯斷。所幸當時並無人車經過，未造成人員傷亡。警方調查後依道交條例對林男開罰，依法可處1千元以上6千元以下罰款。

據了解，蘆洲分局今天下午1時許接獲報案，八里區龍米路二段有有燈桿遭勾落。警方立即派員趕抵，經查駕駛聯結車的49歲林男從工地駛出欲左轉龍米路時，因忘記收後車斗以致將路口兩支號誌燈桿勾斷。