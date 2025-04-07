越籍移工假日上工墜樓亡 工頭竟扯謊未施工遭勒令停工
新北市第二行政中心工地昨天發生墜落死亡意外。21歲越南籍阮姓移工準備下班時不慎從高處墜落，送醫急救不治。廖姓工頭警詢時竟扯謊並無施工，不解阮男為何到工地，但經勞檢處追查後廖男才改口有施工。新北市府也已勒令工地停工等待調查。
據了解，昨天下午4時許新北市消防局及三重警方接獲報案，在新北市三重區重新路五段新北市第二行政中心工地有人墜落。消防人員獲報趕抵，發現墜樓的21歲阮姓移工已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。
發現的阮男墜樓的同事表示，昨天下午4時許工作結束後準備下班，阮男下樓後想起忘記拿外套，向同事表示要上樓拿外套，隨即爬上工地5樓。但同事等了許久未見阮男下樓，四處尋找後發現阮男已墜落1樓地面立即報警。
警方隨即封鎖現場調查，廖姓工頭警詢時表示昨天假日並無施工，不清楚阮男為何會出現在工地。但勞檢處人員調查發現阮男在工地進行帷幕施作，廖姓工頭謊言當場被戳破，廖男此時才改口趁假日違規施工。新北市府立即勒令工地停工等待調查。阮男墜樓死亡原因仍待警方及勞檢人員釐清。
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