彰化某幼兒園傳幼童遭侵害疑雲 家長控教育處草率結案

彰化市一家幼兒園去年11月被指控代理教保服務人員涉嫌對幼童「不當接觸」，造成男童肛門紅腫、脫皮，恐懼上學，洗澡上廁所都有陰影，據家長指出被害幼童有2男2女，但經教育處調查，做成「無直接證據不構成違法」結論。縣議員許雅琳及受害學生家長今天公開質疑，要求查明真相。

彰化縣教育處表示，縣府去年113年11月29日及12月9日接獲園所校安通報，指家這家私立幼兒園發生疑似違法事件，立即組成調查小組進行調查，經調閱園所2周內的所有監視錄影畫面、相關幼童就診醫院、訪談園方人員、家長及被控代理教保員等，因無直接相關證據，調查委員會做成行為人不構成違法結論，至於這名代理教保員及同班另名教保員都在今年1月4日離職。

不過，縣議員許雅琳、律師廖國竣今天陪同兩位幼童家長在縣議會舉行「孩子被傷害的那一刻，全社會都該醒來」記者會，質疑教育處草率結案。許雅琳說，本案已知至少4位2到4歲幼童受害，在同一間學校、同一個班級、同一名代理員的照顧下竟然都出現私密處有撕裂傷及紅腫情形，原以為縣府調查會提供詳細的事實與結果，但沒料到會如此消極。

出席記者會的男童父母陳述孩子所受的痛苦，父親還一度哽咽說，在這名代理教保服務人員來上課以後，孩子回家就一直喊屁股很痛，原以為老師擦孩子屁股太用力，經檢視才發現，肛門越來越紅腫，甚至到睪丸間出現裂痕，孩子心理受創傷，躲在儲物間，不敢上廁所，喊著「廁所有鬼」，晚上睡覺堅持要包尿布，半夜會反複驚醒哭叫，就是要道有沒有包尿布，醫生說，這將是他無法忘掉的記憶。為了找到是否還有其他幼童受害，就直接到幼兒園外大馬路詢問家長，才發現有其他受害幼童。

另一名女童家長也說，孩子回家直喊屁股痛痛，經檢視才發現私處有裂痕，醫師說，不排除指甲造成。他說，教育處以沒有監視器直接拍到的證據就草草結案，令人擔心的是恐怕還有更多孩子受害。

許雅琳要求教育處，應盡速查明真相，確認是否還有其他受害的孩童，縣府也要積極協助孩童及家庭進行身心創傷修復，讓孩童可以逐漸穩定日常生活及情緒，並應積極強化相關安全措施、建立更完善的防護機制；律師廖國竣說，目前家長已分別對涉案代理教保員提起妨害性自主告訴。