飼主遛狗未牽繩 疑混種比特犬咬傷男童縫16針

花蓮秀林鄉銅門村2日發生狗咬傷小孩意外，葉姓男童走在路上，突然被梁姓飼主養的黑狗撲咬，嚇得跌了好大一跤，小腿上有傷口咬痕，送醫縫16針。這隻黑犬攻擊性強，去年3月、8月攻擊咬死附近店家的店貓，村民經過飼主家都怕被咬。動植物防疫所把梁養的3隻犬隻列為攻擊性犬隻，並沒入黑犬。

葉姓家長表示，當時小朋友要去洗手，聽到有人喊跌倒才發現被狗咬，一看有三個咬痕，趕快背他送急診，傷口共縫了16針，傷勢嚴重看了很心疼，怕影響以後的活動，事後雖已和梁男和解，但擔心小孩會有陰影。之前好幾次聽村民講有被狗咬過，而飼主都把狗放出來，沒有牽繩，還攻擊貓。

附近居民提供監視器畫面，去年3月晚上，梁男遛3隻狗未有牽繩，突然黑狗攻擊咖啡店店貓，2隻狗也衝出來跟著撲咬，即使貓躲車底下仍被咬，梁男雖然有阻止，但狗仍不停攻擊，店家聽到聲響趕緊驅趕犬隻。

去年8月梁男又帶著4隻狗經過店家門口，狗見到貓咪後立刻上前撕咬，梁男企圖驅離犬隻，但3隻狗卻不鬆口，最後梁男只能拖著1犬的尾巴，將其他犬隻帶離現場。對此，梁男未有任何回應。

馬姓店家氣憤表示，去年2隻店貓被咬死後，通報動保所及報案卻無下文，就連附近住戶的狗貓都曾被咬死或咬傷，認為梁男飼養不少犬隻且具攻擊性，雖然不確定是否是比特犬，但時常沒替狗牽繩或佩戴嘴套就帶出門，讓大家都很怕被咬傷。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，針對是否是比特犬部分，農業部有開發辨識系統，同仁今天前往再做拍照比對，不管是不是比特犬，按照動保法第七條飼主要善盡管理責任，避免犬隻攻擊造成民眾生命財產安全。