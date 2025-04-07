快訊

飼主遛狗未牽繩…疑混種比特犬咬傷男童縫16針 鄰怒控：前科累累

西螺大橋上爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 顏清標今天說話了

本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合「看準時機投入」：存款能瞬間上揚

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄光電場遭偷3天報案碰壁 業者自力逮4賊控警方吃案

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

南部某光電業者在旗山分局轄區興建案場，清明連假卻接連遭竊盜集團光顧，業者求助旗山分局卻被告知「難破案」，疑似要業者知難而退，最後自力救濟帶隊抓賊，果真逮到多名竊嫌，業者今受訪痛批警方是「薪水小偷」，旗山警分局已調查員警是否有失職。

據了解，該業者在旗山設置光電案場，最近陸續有電纜運到工地，但尚未安裝，近幾日卻碰到竊嫌光顧，接連被竊走電線。

許姓光電業者指控，本月5日凌晨發現電纜遭竊，他們隨即跑到旗山分局建國派出所報案，但警方卻以「負責人未到現場」，並未受理報案。隔天因設備二度遭竊，再前往報案，所長竟以劉邦友血案未破案等藉口，暗示他們破案機率低，明顯要他們知難而退。

由於報案未成，許姓光電業者不甘損失，自行與員工組隊抓賊，果真在今天凌晨堵到準備行竊的多名男子，雙方在案場附近追逐，成功逮到4名竊嫌，其中因對方企圖逃逸，業者一方還遭對方衝撞受傷。

許姓光電業者指出，今早他跟員工將竊賊送往派出所，警方陸續又帶回幾人，這才正式受理竊案，但他們身為被害人，卻只能在外階梯枯等，損失上百萬，還要自己抓小偷，這合理嗎？

他說，這件案子說吃案也不過分，這批竊嫌都是旗山當地人，不知是不是與警方認識還是怎樣，警察是人民的保母，但遇到惡人的是什麼？「是稅金的小偷?還是罪犯的幫兇？」，盼警方重視他們被害人。

對於業者指控，旗山警分局指出，對於員警第一時間未先行受理報案，與應對言詞未當部分，將由督察系統介入調查，若有違失，將依規定議處。

警方表示，對於此次竊案目前已逮捕6名犯嫌，並起出失竊電線贓物近243公斤，全案依加重竊盜罪移送橋頭地方檢察署偵辦，另業者收贓部分，另依刑法贓物罪嫌併案移送。

高雄光電場連3天遭竊損失百萬，2度報警卻碰壁，最後自行救濟逮賊。許姓業者提供
高雄光電場連3天遭竊損失百萬，2度報警卻碰壁，最後自行救濟逮賊。許姓業者提供

警方起獲243公斤失竊電線，連同銷贓業者一併移送偵辦。記者張議晨／翻攝
警方起獲243公斤失竊電線，連同銷贓業者一併移送偵辦。記者張議晨／翻攝

高雄光電場連3天遭竊損失百萬，2度報警卻碰壁，最後自行救濟逮賊。許姓業者提供
高雄光電場連3天遭竊損失百萬，2度報警卻碰壁，最後自行救濟逮賊。許姓業者提供
業者追捕畫面。許姓光電業者提供
業者追捕畫面。許姓光電業者提供

小偷 竊盜 被害人 警察

延伸閱讀

女子報案後偶遇承辦警員遭性騷 新北檢起訴

城市外交新頁 日本陸奧市派員駐點高雄登上NHK

碰！高雄74歲老翁身體不適 瑞豐夜市開車連撞6車釀3傷

影／參加台灣祭20歲男大生伸手性騷擾 樂迷報案警送辦

相關新聞

高雄光電場遭偷3天報案碰壁 業者自力逮4賊控警方吃案

南部某光電業者在旗山分局轄區興建案場，清明連假卻接連遭竊盜集團光顧，業者求助旗山分局卻被告知「難破案」，疑似要業者知難而...

彰化某幼兒園傳幼童遭侵害疑雲 家長控教育處草率結案

彰化市一家幼兒園去年11月被指控代理教保服務人員涉嫌對幼童「不當接觸」，造成男童肛門紅腫、脫皮，恐懼上學，洗澡上廁所都有...

飼主遛狗未牽繩 疑混種比特犬咬傷男童縫16針

花蓮秀林鄉銅門村2日發生狗咬傷小孩意外，葉姓男童走在路上，突然被梁姓飼主養的黑狗撲咬，嚇得跌了好大一跤，小腿上有傷口咬痕...

84歲老翁闖紅燈又無照挨罰上萬元 提告稱年紀大求撤銷

84歲吳姓老翁無照騎車，他紅燈左轉被檢舉，之後又與轎車發生車禍，被警方開出闖紅燈1800元、無照騎車12000元罰單；他...

驚悚！國道1號油罐車起火 車頭全毀幸未波及油罐

國道1號北向28.8公里處發生油罐車火燒車事故。1輛油罐車今天上午11時許行經國道1號三重路段時，車頭不明原因突然起火，...

詐騙搞直播？詐團車手、監控手全是「台南幫」密錄器全程監控

新北市三峽警分局日前破獲一起投資詐騙案，發現陳姓車手身上配備插有SIM卡的「密錄器」，可全程直播面交過程供詐團上游監看，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。