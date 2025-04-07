高雄光電場遭偷3天報案碰壁 業者自力逮4賊控警方吃案

南部某光電業者在旗山分局轄區興建案場，清明連假卻接連遭竊盜集團光顧，業者求助旗山分局卻被告知「難破案」，疑似要業者知難而退，最後自力救濟帶隊抓賊，果真逮到多名竊嫌，業者今受訪痛批警方是「薪水小偷」，旗山警分局已調查員警是否有失職。

據了解，該業者在旗山設置光電案場，最近陸續有電纜運到工地，但尚未安裝，近幾日卻碰到竊嫌光顧，接連被竊走電線。

許姓光電業者指控，本月5日凌晨發現電纜遭竊，他們隨即跑到旗山分局建國派出所報案，但警方卻以「負責人未到現場」，並未受理報案。隔天因設備二度遭竊，再前往報案，所長竟以劉邦友血案未破案等藉口，暗示他們破案機率低，明顯要他們知難而退。

由於報案未成，許姓光電業者不甘損失，自行與員工組隊抓賊，果真在今天凌晨堵到準備行竊的多名男子，雙方在案場附近追逐，成功逮到4名竊嫌，其中因對方企圖逃逸，業者一方還遭對方衝撞受傷。

許姓光電業者指出，今早他跟員工將竊賊送往派出所，警方陸續又帶回幾人，這才正式受理竊案，但他們身為被害人，卻只能在外階梯枯等，損失上百萬，還要自己抓小偷，這合理嗎？

他說，這件案子說吃案也不過分，這批竊嫌都是旗山當地人，不知是不是與警方認識還是怎樣，警察是人民的保母，但遇到惡人的是什麼？「是稅金的小偷?還是罪犯的幫兇？」，盼警方重視他們被害人。

對於業者指控，旗山警分局指出，對於員警第一時間未先行受理報案，與應對言詞未當部分，將由督察系統介入調查，若有違失，將依規定議處。

警方表示，對於此次竊案目前已逮捕6名犯嫌，並起出失竊電線贓物近243公斤，全案依加重竊盜罪移送橋頭地方檢察署偵辦，另業者收贓部分，另依刑法贓物罪嫌併案移送。

高雄光電場連3天遭竊損失百萬，2度報警卻碰壁，最後自行救濟逮賊。許姓業者提供

警方起獲243公斤失竊電線，連同銷贓業者一併移送偵辦。記者張議晨／翻攝