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84歲老翁闖紅燈又無照挨罰上萬元 提告稱年紀大求撤銷

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

84歲吳姓老翁無照騎車，他紅燈左轉被檢舉，之後又與轎車發生車禍，被警方開出闖紅燈1800元、無照騎車12000元罰單；他不服提告，主張自己年紀大、不識字，想考駕照又沒有管道，請法院撤銷罰單。法院審理後，認為違規事實明確，均駁回告訴。

判決書指出，84歲吳姓老翁去年2月13日下午1時許，無照騎車行經台南市中西區海安路1段、保安路口時，違規紅燈左轉，目擊民眾拍下畫面向警方檢舉，警方開出1800元罰單，台南市交通局認定裁罰無誤。

去年4月23日上午10時許，吳姓老翁又騎車行經台南市南區西門路1段373巷交岔路口，與吳姓男子駕駛轎車發生碰撞，處理員警一查，發現老翁沒有駕照，開出12000元無照駕駛罰單；吳不服，向交通局申訴，交通局認定裁罰無誤。

吳姓老翁對兩案裁罰均不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟，主張他不是故意不考駕駛執照，是因為他不識字，連小學程度都沒有；他想考機車駕照，但不得其門而入，由於今年已84歲，行走困難，不得已才以機車代步。

吳表示，他罹患帕金森氏症、有嚴重腳疾、慢性病，去年4月車禍是被轎車撞，他沒有違規；請法院考量他有中低收入與老人之身分，依情理給予適妥判決，撤銷兩張罰單。

交通局說明，經檢視影片，吳姓老翁確實有闖紅燈；至於車禍事故，員警在查驗其身分過程，發現吳並未領有我國合法駕照，無照騎車違規事證明確，兩案舉發單位製單舉發，均無違誤。

法院當庭勘驗影片，認定吳姓老翁闖紅燈違規行為屬實，且影片中吳左轉進入保安路口，全程駕駛行為熟練流暢，難認事發時，有因肢體障礙，致其不具控車能力或顯著減低，仍可合理期待合法行駛行為。

法院說明，縱使吳有罹患所指疾病，事發時並不存在任何緊急危難事由，致其需採取闖紅燈駕駛行為以避難；闖紅燈案裁決書已裁處最低罰鍰，吳並不存在任何依法得減輕事由，其主張罹患疾病、為中低收入戶年老人等節，情雖可憫，仍不得據此為免責或減輕責任。

至於無照駕駛，吳姓老翁沒有駕照就騎車上路，發生車禍，違規行為亦屬實；且如今申請機車駕駛執照考驗者，最高年齡不受限制，吳仍可報考，且考量不識字民眾需求，監理站亦增辦多元考照方式，吳所為主張，均不足採。

法院認定，吳姓老翁卻有闖紅燈及無照騎車違規行為，交通局依法裁處，其事實認定及法律適用均無不當違法，吳訴請撤銷為無理由，應予駁回。

台南市84歲吳姓老翁無照騎車，他紅燈左轉被檢舉，之後又與轎車發生車禍，被警方開出闖紅燈1800元、無照騎車12000元罰單，他不服提告。示意圖／聯合報系資料照片
台南市84歲吳姓老翁無照騎車，他紅燈左轉被檢舉，之後又與轎車發生車禍，被警方開出闖紅燈1800元、無照騎車12000元罰單，他不服提告。示意圖／聯合報系資料照片

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