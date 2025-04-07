投資人參買醫療器材詐騙2長輩 北市警與銀行阻詐

台北市發生2起長輩險遭詐騙，76歲唐姓男子遇歹徒假冒友人推銷醫療器材，另1名長輩碰到投資人參詐騙手法，警方表示，幸經銀行行員機警通報，民眾應多向長輩宣導撥165諮詢。

台北市警察局文山一分局今天發布新聞資料指出，木柵派出所員警日前接獲國泰世華銀行行員通報，76歲唐姓長輩到銀行匯款時疑遇詐騙，員警赴現場勸說。

警方說，經員警耐心詢問唐姓男子後得知，因自身及其妻子的健康希望買醫療器材使用，卻遇到詐騙集團假冒並自稱經營醫療器材公司的友人身分，還稱要以友情價賣醫療器材，要求匯款新台幣200萬元。

但經員警檢視合約等文件，發現未有親筆簽名或私章，與正規契約形式不符，疑點重重，警方事後向唐姓男子詢問此公司資料，查出負責人年輕且與被害老翁描述對象不同。

警方表示，員警耐心向唐姓老翁勸說及詳細說明，唐男恍然大悟，驚覺險落入詐騙陷阱，當場取消匯款。

此外，台北市警察局大同分局透過新聞資料指出，延平派出所日前接獲華南商業銀行行員通報，有民眾疑遇詐騙，立即赴現場瞭解狀況，經銀行行員轉述，81歲劉姓老翁從LINE聽到網友投資訊息，想買人參賺價差投資，才到銀行匯款15萬元至陌生帳戶。

警方說，員警與銀行行員向劉姓男子說明詐騙手法，並檢視與網友對話紀錄，發現對方在塑造投資獲利假象，詐騙集團還教導如何回應銀行詢問，規避銀行查核。幸經員警與銀行攔阻，老翁保住辛苦存來的積蓄。

警方表示，詐騙集團常用網路社群或通訊軟體，以高報酬等話術吸引被害人投資詐騙，另一方面，詐騙手法仍層出不窮，且會鎖定長者或急需買高價商品的民眾，用假合約或偽造身分行騙。

警方指出，民眾遇可疑交易，應先與家人討論或報警，以免造成財務損失，有疑慮可立即撥110或165反詐騙專線諮詢。