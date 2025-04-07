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詐騙搞直播？詐團車手、監控手全是「台南幫」密錄器全程監控

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽警分局日前破獲一起投資詐騙案，發現陳姓車手身上配備插有SIM卡的「密錄器」，可全程直播面交過程供詐團上游監看，詐團還同時派出2名監控手避免黑吃黑，警方逮捕後，出面收錢的陳姓車手及其中一名侯姓監控手被收押禁見。

警方發現，另名負責開車的張姓監控手，今年1月曾載另名潘姓車手前往中南部四處面交取款，當時潘男身上就配戴與陳男有相同的密錄器，懷疑是同一個詐團使用的「公發配備」。

此外，員警也發現侯姓監控手過程中曾以手機偷拍被害人照片，疑似在向詐團上游回報；而開車載侯男北上的張男，則被查出他在今年1月底，曾自台南出發，搭載另名潘姓車手前往雲林、彰化、台中、苗栗等多處面交取款。警方分析這群車手和監控手，發現清一色全是「台南幫」，疑似有地緣關係，現正全力擴大清查。

據了解，62歲的許姓婦人，去年11月透過臉書廣告，獲邀進入股市投資群組，陸續面交了13筆鉅款及匯款8筆，共遭詐騙3000多萬元，最後因出金遲遲沒下文，驚覺可能遇到詐騙，於是向三峽警分局北大派出所報案，許婦與警「將計就計」，藉口再下單60萬元，果然釣出車手。

上月31日上午9時許，雙方相約在三峽北大某社區外面交，陳姓取款車手一現身，拿出識別證、收據讓婦人拍照、簽收時隨即被捕，陳男則供稱自己是第一次犯案。員警除在他身上查扣工作手機、存款憑證、印章及現金6千元，還在他外套內發現一台密錄器，可供詐團上游成員直接觀看全部面交過程。

但詐團對陳男仍不放心，儘管已配戴即時監控設備，詐團仍派出2名監控手隨行，只是監控手駕駛的白色改裝自小客車過於顯眼，還不斷在面交地點周邊出現，於是引起員警懷疑一併逮捕。

新北市三峽警分局日前破獲一起投資詐騙案，竟發現陳姓車手身上配備插有SIM卡的「密錄器」，可全程直播面交過程供詐團上游監看，詐團還同時派出2名監控手避免黑吃黑。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局日前破獲一起投資詐騙案，竟發現陳姓車手身上配備插有SIM卡的「密錄器」，可全程直播面交過程供詐團上游監看，詐團還同時派出2名監控手避免黑吃黑。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局日前破獲一起投資詐騙案，竟發現陳姓車手身上配備插有SIM卡的「密錄器」，可全程直播面交過程供詐團上游監看，詐團還同時派出2名監控手避免黑吃黑。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局日前破獲一起投資詐騙案，竟發現陳姓車手身上配備插有SIM卡的「密錄器」，可全程直播面交過程供詐團上游監看，詐團還同時派出2名監控手避免黑吃黑。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局日前破獲一起投資詐騙案，竟發現陳姓車手身上配備插有SIM卡的「密錄器」，可全程直播面交過程供詐團上游監看，詐團還同時派出2名監控手避免黑吃黑。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局日前破獲一起投資詐騙案，竟發現陳姓車手身上配備插有SIM卡的「密錄器」，可全程直播面交過程供詐團上游監看，詐團還同時派出2名監控手避免黑吃黑。記者蔣永佑／翻攝

密錄器 監控 詐騙 車手

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