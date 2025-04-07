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高雄「小白」拖違停轎車 半路車門詭異打開畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市有「小白」之稱的拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒想到，車子行進當中被拖吊的轎車右前車門突然打開，所幸員警及時發現停車，路人幫忙關門，檢視發現是車門故障，車主領車時也證實車門早已壞了。

高市警局交通大隊指出，交通大隊員警與市府委外民營的拖吊車，於4月6日下午1時40分許，巡查苓雅區成功二路時，發現一輛轎車違規停車，員警遂依道路交通管理處罰條例第56條1項4款「在設有禁止停車標線處所停車」舉發取締，並對該車執行拖吊移置。

警方拖吊前確認車內無人，車門關閉且依規定張貼封條，惟返回拖吊場途中，行經中山二路與三多二路口時，轎車右前車門突然開啟，警方當下立即靠邊停等，檢視車門後，將其重新關上並檢查未造成車輛損傷，且未再有自動開啟情事後，將該車拖吊回場。

警方表示，轎車車主昨天傍晚5時許領車時，表示自己車輛的車門原本已損壞，才導致車門於拖吊途中自行開啟；幸拖吊過程並無造成損害。

高市拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒料，車子行進當中被拖吊的轎車右前車門突然打開。記者石秀華／翻攝
高市拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒料，車子行進當中被拖吊的轎車右前車門突然打開。記者石秀華／翻攝
高市拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒料，車子行進當中被拖吊的轎車右前車門突然打開，路人幫忙將車門關上（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高市拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒料，車子行進當中被拖吊的轎車右前車門突然打開，路人幫忙將車門關上（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高市拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒料，車子行進當中被拖吊的轎車右前車門突然打開，路人幫關車門，警方下車檢視。記者石秀華／翻攝
高市拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒料，車子行進當中被拖吊的轎車右前車門突然打開，路人幫關車門，警方下車檢視。記者石秀華／翻攝
高市拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒料，車子行進當中被拖吊的轎車右前車門突然打開。記者石秀華／翻攝
高市拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒料，車子行進當中被拖吊的轎車右前車門突然打開。記者石秀華／翻攝
高市拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒料，車子行進當中被拖吊的轎車右前車門突然打開，警方下車檢視後，重新貼上封條。記者石秀華／翻攝
高市拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒料，車子行進當中被拖吊的轎車右前車門突然打開，警方下車檢視後，重新貼上封條。記者石秀華／翻攝

車主 違停

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