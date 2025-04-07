網紅Cheap批民代關說車禍大翻車？議員親曝影片討正義

網紅Cheap近期因挺台南員警具名投訴發文，指稱分局長接受市議員陳皇宇「關說」施壓車禍案件害員警記申誡，不僅引發大批網友未審先判怒批議員，車禍當事人更疑遭網路霸凌痛罵，情緒低落，陳皇宇今曝光還原車禍事故影片，要求網紅先看完影片，若認為有思考不周就在網路澄清。

陳皇宇表示，整起事件主要是希望一分局的承辦員警重視民眾權益，當事人也只是想要維護自身權益，希望將行車紀錄器的內容列入筆錄中，且整起車禍事故肇責，當事人已申請車輛行車事故鑑定會判定，該由當事人負責的部分，他們也絕不會逃避，並非網路上說言「撞到名車賠不起，找無辜車主一起賠錢」。

陳皇宇今也在當事人同意下，曝光車禍事發當下影片，畫面中可見當事人一路騎行在機慢車優先車道，且車速並不快，直到行經一處T字路口後，一輛黑色休旅車從車道右切準備轉進路旁保修廠，並停駛在當事人的車道上，當事人因行車受影響欲閃避時卻發生車禍。

陳皇宇指出，當事人當下雖已做過筆錄，但事後確認行車記錄器有紀錄到完整過程，想提供給警方並補充筆錄內容，同時附上行車紀錄器影片，孰料承辦員警卻拒絕補充筆錄，而當事人依程序先向一分局陳情申訴後，員警仍堅決不做筆錄，當事人家屬事後才向自己陳情。

陳皇宇強調，自己不是要故意找碴，只是為民眾爭取原本的權益，才會跟第一分局進行瞭解，但承辦員警卻多次拒絕，並用不適當言語回覆當事人，承辦員警甚至向網紅投訴，網紅更帶動風向，導致許多網友不明就理怒罵當事人，造成當事人身心壓力，「網紅就可以這樣嗎？」。

他表示，會尊重警方的行政流程，若有行政違失情事亦不寬貸，一切依法行事，針對網路言論對自己詆毀、霸凌的部分，暫時沒有打算會進行積極作為，但希望網紅若看完影片，認為自己的思考不周，能在網路上澄清，也還給當事人家屬一個安定、安穩、不受恐懼的環境。

第一分局分局長章振國則說，分局絕對支持基層員警公事公辦，但本案原由是當事人依據行車記錄器影像，主張前方違停車輛駕駛也應該製作筆錄，這是她的權益，員警二度拒絕並使用不適當言詞，遭民眾陳情，經分局調查屬實，才予以申誡處分。