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桃園老翁突開車門騎士父子摔倒受傷 網大罵警開罰4800元

聯合報／ 記者曾增勳／即時桃園報導

桃園市76歲陳姓老翁上月底駕駛轎車，在楊梅區新成路停車，疑未注意後方車輛，逕自打開車門造成後方機車翻覆車禍機車騎士賴姓男子載著2歲幼兒雙雙摔倒路中，賴男受傷，網友看不下去昨天po文，引起網友熱議猛批「老三寶上路」「亂開車門，完全不顧他人死活」！

楊梅警方今天上午表示，陳姓老翁上月29日10時57分，開車至楊梅新成路路邊停車，疑未注意後方車輛，直接打開車門，造成後方23歲賴男機車騎士載著2歲幼兒閃避不及，車門撞擊機車翻覆，賴男父子2人摔倒路中，賴男右手、右膝擦挫傷，幸幼兒未受傷，陳男、賴男酒測值均為0，警方調查釐清車禍，陳姓老翁開車門未注意後方車輛肇責較大。

網友將該車禍影片po網，畫面中，賴男載幼兒行駛事故地點，陳姓老翁突然打開車門，造成賴男父子摔倒路中受傷，陳一度先查獲車門受損，之後才關切賴男父子，引起網友紛紛留言批評，網友說，「造成車禍事故還一直在顧他的車門」「看街了很肚爛」，也有網友留言，「亂開車門，完全不顧他人死活，真的很XX」，還有網友驚嚇說，「如果再晚個幾秒重型吊車經過就是悲劇」。

楊梅警方表示，駕駛車輛在道路停車或臨停開啟車門，應注意後方車輛，避免發生車禍，如未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，依道路交通管理處罰條例規定，將處2400以上、4800元以下罰鍰。

陳姓老翁路邊停車直接打開車門，後方賴男機車騎士父子翻車摔路中受傷。圖／警方提供
陳姓老翁路邊停車直接打開車門，後方賴男機車騎士父子翻車摔路中受傷。圖／警方提供
陳姓老翁路邊停車直接打開車門，後方賴男機車騎士父子翻車摔路中受傷。圖／民眾提供
陳姓老翁路邊停車直接打開車門，後方賴男機車騎士父子翻車摔路中受傷。圖／民眾提供
陳姓老翁路邊停車直接打開車門，後方賴男機車騎士父子翻車摔路中受傷。圖／警方提供
陳姓老翁路邊停車直接打開車門，後方賴男機車騎士父子翻車摔路中受傷。圖／警方提供

桃園 機車騎士 車禍

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