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7旬婦銀行欲匯14萬元 警勸阻「網路情人」是詐騙

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區一名74歲老婦在網路認識一名男子，雙方噓寒問暖一段時間後，對方要求老婦匯款借他14萬元；老婦到銀行稱要借錢給乾兒子，但行員察覺有異通報警方，果然經確認是典型「假交友」詐騙手法，成功攔阻老婦匯款。

八德分局四維派出所日前接獲八德區介壽路上銀行通報，疑似有民眾遭詐事件，銀行行員於關懷提問時發現有異，通報警方到場協助。

經了解，一名74歲李姓老婦人至銀行要辦理匯款，稱要借錢給乾兒子，行員發現李婦神情有異、一直察看手機，隨後警方到場，李婦才說出透過LINE交友認識一名男子，對方時常給予噓寒問暖關心，雙方交談一陣子後，男子即要借款14萬元，叫李婦去匯款，警方詢問李婦對方的真實姓名及聯繫方式，李婦皆不清楚，經查看李婦手機對話紀錄發現，文字紀錄都已經刪除，員警告知此為典型的「假交友」詐騙手法，一旦將錢匯入對方帳戶就拿不回來，李婦經過員警開導後，同意取消辦理匯款。

八德分局表示，交友詐騙是常見手法，詐團常利用俊男美女圖在社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天，再以各種理由要求匯款或申辦帳戶。警方呼籲民眾如遇到疑似詐騙案件，務必撥打110或165反詐騙專線查證。

桃園八德74歲老婦在網路認識一名男子，雙方噓寒問暖一段時間後，對方要求老婦借他14萬元，警方表示這是典型「假交友」詐騙手法。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德74歲老婦在網路認識一名男子，雙方噓寒問暖一段時間後，對方要求老婦借他14萬元，警方表示這是典型「假交友」詐騙手法。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德74歲老婦在網路認識一名男子，雙方噓寒問暖一段時間後，對方要求老婦借他14萬元，警方表示這是典型「假交友」詐騙手法。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德74歲老婦在網路認識一名男子，雙方噓寒問暖一段時間後，對方要求老婦借他14萬元，警方表示這是典型「假交友」詐騙手法。記者周嘉茹／翻攝

借錢 老婦 詐騙

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