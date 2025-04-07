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一張照曝高雄翠華路施工超危險 女騎士摔車險被鋼筋插

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市翠華路拓寬工程夜間一邊路燈亮、一邊不亮的「黑與白」奇景，經本報獨家披露後，工務局才有精進作為，今天將加裝照明；事實上，3月10日就有機車女騎士遭追撞跌落施工的排水溝致右腳骨折，畫面在網路曝光，有網友直呼「好恐怖險被鋼筋插！」。

臉書社團「左營楠梓人」有網友在3月10日貼文，指當晚約6時許，翠華路北向近海功路口，一輛白色轎車行駛於外線，突然切出慢車道，造成兩輛機車因閃避而摔倒，其中一位女騎士跌落一旁施工中約一米五深度的排水溝，疑似右腳骨折，白色車輛未停車查看逕自駛離。

原PO呼籲，現場因道路施工無監視器，若有上述時間行經該路段有錄到當下發生經過或目擊白色車輛車牌號碼的駕駛朋友，勞駕提供給左營派出所偵辦。

轄區左營警分局今指出，3月10日傍晚翠華路段的車禍，和該輛轎車無關，當時係44歲顏姓女騎士突然急煞，導致後方62歲呂姓男騎士從後方追撞，顏女直接摔進一旁側溝，全身多處受傷、右腿骨折送醫治療。

原PO貼文並附上事故當時女騎士受傷救護畫面，引發網友討論，有網友直呼「好恐怖，再進去一點就被鋼筋插到了」；有網友指，「這裡的路段對機車騎士很不友善」、「左邊跟汽車搶道，右邊則是施工懸崖」、「上下班超難騎的路」、「每天上下班在騎的時候就覺得很危險」、「這邊因為道路拓寬，晚上幾乎沒有路燈」。

有網友建議，「可以的話不要騎那麼外側，中間混合車道機車能走，別跟自己的安全開玩笑，走中間別走旁邊」、「這條路在施工騎車真的要小心，而且有一個紅綠燈路口有縮減，跟轉彎處也是三角錐擺放的問題，路段有縮減」、「交圍真的有問題，」「找施工單位求償，這條路線做的很差勁」。

翠華路車禍事故事發將近一個月，直到本報於4月5日獨家披露翠華路拓寬工程，夜晚一邊道路黑暗、一邊亮，呈現「黑與白」奇景後，工務局新工處才發新聞稿指，今天會加裝照明設備。

此外，沿海二路的機車道未驗收即通車，通車3天內釀8起騎士自摔，其中1名30歲張姓男子因脊椎斷裂不幸身亡，經媒體披露後，引發網友高討論度，PTT高雄版有網友怒批，「先前大立圓環才害死觀光客，現在又來，高雄的工務局真的是爛到爆」。

有網友怒指「沒驗收完工就通行是怎麼回事，誰下令開放的，應該抓出來」、「水溝蓋竟然寬又高，騎士傻傻騎路邊，兩輪必摔」、「官員要刑事責任，廠商也要賠」、「把機車環境弄得很不友善，出事再來說機車很危險」。

對於沿海二路和翠華路拓寬工程因維護不當，陸續發生的數起車禍，工務局事後才亡羊補牢指，沿海二路通車3天發生車禍後已封閉，會持續施工完畢，待6月才開放通行。

張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面高低落差大而摔車，傷重延至2天後死亡；圖為警方到場處理。記者石秀華／翻攝
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面高低落差大而摔車，傷重延至2天後死亡；圖為警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高市府去年砸2.84億拓寬翠華路為40米道路，工程迄進行中，道路兩旁沿線擺設三角錐、護欄及警示燈，但到了夜晚，道路兩旁路燈卻是一邊亮、一邊不亮兩樣情。記者石秀華／攝影
高市府去年砸2.84億拓寬翠華路為40米道路，工程迄進行中，道路兩旁沿線擺設三角錐、護欄及警示燈，但到了夜晚，道路兩旁路燈卻是一邊亮、一邊不亮兩樣情。記者石秀華／攝影
高雄市翠華路拓寬工程施工，3月10日有機車女騎士遭追撞跌落施工的排水溝致右腳骨折，網友直呼「好恐怖險被鋼筋插！」圖／取自臉書社團「左營楠梓人」
高雄市翠華路拓寬工程施工，3月10日有機車女騎士遭追撞跌落施工的排水溝致右腳骨折，網友直呼「好恐怖險被鋼筋插！」圖／取自臉書社團「左營楠梓人」

排水溝 機車騎士 車禍 車道 骨折

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