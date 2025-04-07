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影／台中男扮魷魚遊戲角色背槍騎車 嚇壞路人警依法查處

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓男子在5日晚間扮演韓劇「魷魚遊戲」的角色，騎機車時背著一把玩具槍被網友拍到，上傳社群平台，警方獲報後展開調查，經查驗該把槍支，確認為全塑膠的玩具槍，但警方仍認定造型與真槍酷似，依違反社會秩序維護法函請台中地院裁罰。

第四警分局黎明所在5日晚間獲報，有網友在社群平台Threads發文，南屯區河南路與公益路口，有一名男子騎乘機車，背著一把疑似槍支的物品，引人側目。

警方調查，涉案鄭姓男子（28歲）在5日下午4時許，參加一中街舉辦的COSPLAY活動，扮演韓劇「魷魚遊戲」中的角色，配戴一把仿真玩具槍作為角色道具，當晚10時許活動結束，鄭男從北區騎機車返回南屯區租屋處，因機車車廂空間不足，無法收納道具槍，將玩具槍背於身上。

警方查驗，該仿真槍械為全塑膠材質製成，不具備射擊功能，無法發射BB彈，初步判定並無殺傷力。

該槍為鄭男先前於網路購得，價格約新1000元，不過警方認定，因其外型酷似真槍，足以造成社會恐慌，依社會秩序維護法第65條第3款規定，依法報請法院裁罰，查扣該玩具槍。

第四警分局長陳祥麟表示，民眾參與Cosplay、角色扮演或其他相關活動時，若使用仿真道具或槍械模型，應謹慎評估使用及攜帶方式，尤其於公開場合行動前應妥善收納，避免引起不必要的誤會。

警方提醒，民眾無正當理由攜帶與真槍外觀相似之玩具槍械，已違反社會秩序維護法相關規定，請民眾勿以身試法。

台中市鄭姓男子5日參加角色扮演活動時，背著玩具槍被拍到，警方依法查處。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子5日參加角色扮演活動時，背著玩具槍被拍到，警方依法查處。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子5日參加角色扮演活動時，背著玩具槍被拍到，警方依法查處。圖／網友waryu_scott_1128提供
台中市鄭姓男子5日參加角色扮演活動時，背著玩具槍被拍到，警方依法查處。圖／網友waryu_scott_1128提供

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